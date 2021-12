Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore, la soap opera punta di diamante dei teleschermi di Rai 1. Gli spoiler sulle nuove puntate trasmesse il 13 e il 14 dicembre in televisione rivelano che Vittorio Conti troverà un modo per far riconciliare Agnese Amato ai figli Salvatore e Tina dopo aver scoperto la verità su Giuseppe. Flora, invece, continuerà ad indagare sulla famiglia Guarnieri.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni puntata lunedì 13 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti la puntata trasmessa lunedì 13 dicembre dalle ore 15:55 in prima visione tv raccontano che Tina prenderà una decisione riguardo l'intervento alle corde vocali, previsto all'inizio della settimana a Milano.

La cantante, a questo punto, sceglierà di non operarsi in quanto vuole accudire sua madre, vittima di un brutto malore causato dal troppo stress avuto in tutti questi giorni. A tal proposito, i rapporti tra la signora Amato e Salvatore continueranno ad essere molto freddi. Un comportamento che non andrà a genio ad Anna, che deciderà di allontanarsi dal fidanzato.

Intanto il grande magazzino organizzerà un'iniziativa di beneficenza in occasione del Natale. Per tale ragione, sosterrà le spese per un centro di sostegno verso i bisognosi, che rischia la chiusura.

Agnese svela a Vittorio che Giuseppe ha un'altra famiglia

Intanto Flora continuerà a fare delle indagini per scoprire la verità sulla morte di suo padre Achille.

Ed ecco che la stilista confiderà a Ludovica quello che è venuta a sapere sui Guarnieri.

Agnese deciderà di raccontare a Vittorio (Alessandro Tersigni) i problemi che stanno assillando la sua esistenza. Alla fine, la signora Amato confesserà che suo marito Giuseppe ha un'altra famiglia in Germania.

Puntata martedì 14 dicembre: Conti ha un piano per far riconciliare la sarta ai figli

Nella puntata di martedì 14 dicembre de Il Paradiso, Gemma rimarrà fredda di fronte al presepe nuovo acquistato da Ezio.

Stefania, a questo punto, spiegherà al padre i motivi dello strano comportamento della Zanatta.

Nel contempo, Ludovica (Giulia Arena) cercherà di convincere Flora a non mettersi contro la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi). A tal proposito, il commendatore scoprirà che la Ravasi ha intenzione di raggiungere l'America in occasione del Natale.

Vittorio Conti, invece, consiglierà ad Agnese (Antonella Attili) di raccontare tutta la verità su Giuseppe ai figli Salvatore (Emanuel Caserio) e Tina (Neva Leoni). Per questa ragione, Conti farà in modo che il socio di Marcello resti solo con la sarta per cercare una riconciliazione.