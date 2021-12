Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo la sua messa in onda quotidiana su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda prossimamente in televisione, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberto Landi, interpretato dall'attore Filippo Scarafia.

In una recente intervista ha avuto modo di parlare dell'evolversi del suo personaggio, rientrato in scena nel corso di questa sesta stagione, dopo aver preso parte alle prime serie della soap, quando ancora andava in onda in prime time.

Le novità su Roberto Landi de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, la presenza di Roberto Landi nel cast di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore non è passata affatto inosservata.

Il giovane amico di Vittorio Conti ha avuto modo di portare il suo mondo all'interno del celebre grande magazzino e soprattutto ha recuperato il suo rapporto di amicizia e anche quello lavorativo proprio con il proprietario del Paradiso, che lo ha riaccolto a braccia aperte.

Un percorso non facile quello di Roberto, tornato a Milano con la consapevolezza della propria omosessualità e la voglia di vivere la sua vita alla luce del giorno, senza dover avere il timore e la paura di nascondersi sempre.

'Roberto è pronto a tutto', ammette l'attore de Il Paradiso 6

In una recente intervista, l'attore di Roberto ha spiegato meglio alcune caratteristiche del suo personaggio ed ha in parte anticipato anche quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi episodi di questa sesta fortunata stagione de Il Paradiso delle signore, che continua a viaggiare su una media del 18-19% di share.

"Roberto è pronto a tutto per difendere le persone che ama, anche allo scontro fisico e capisco quello che prova", ha ammesso l'attore di Roberto in questa nuova intervista.

"Anche io come Roberto ho fatto un viaggio che mi ha aiutato a maturare", ha ammesso ancora l'attore che veste i panni del giovane Landi nel cast de Il Paradiso delle signore.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Adelaide nei guai

Insomma la sua presenza non passerà inosservata anche nel corso dei prossimi episodi di questa sesta stagione della soap, previsti nel corso del 2022 in prima visione assoluta Rai.

Intanto, le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della contessa Adelaide. La donna, infatti, si ritroverà nuovamente a dover affrontare le indagini legate alla morte di suo marito Achille Ravasi.

La situazione prenderà una piega del tutto inaspettata e, nel corso di questi episodi previsti nel 2022, la contessa sarà costretta a scappare via da Milano, in quanto si ritroverà ricercata dall'Interpol.