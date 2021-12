Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda agli inizi del nuovo anno. Stando agli spoiler da poco diffusi, il direttore del più importante magazzino milanese si innamorerà di un'altra donna. Conti non sarà l'unico a ritrovare il suo amore. Le anticipazioni rivelano che Marcello e Ludovica attraverseranno un periodo di difficoltà che potrebbe essere alimentato dal ritorno sul set di Roberta Pellegrino, ex fidanzata di Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina non sarà la nuova fiamma di Vittorio

La storia d'amore tra Marta e Vittorio ha appassionato i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Sul finale della quinta stagione però, la giovane coppia, seppur a malincuore ha deciso di separarsi. Marta è tornata a vivere in America per inseguire il suo sogno di diventare una fotografa, il dottor Conti invece è rimasto a Milano ed ha portato avanti il lavoro all'interno del suo atelier. Le trame delle nuove puntate della sesta stagione della soap, che andranno in onda agli inizi del 2022, rivelano che Vittorio troverà l'amore. Nonostante recentemente l'uomo si sia avvicinato a Tina, con il quale è quasi scattato un bacio, sembrerebbe che la nuova fiamma di Vittorio non sia la giovane Amato.

La cantante ha certamente aiutato Vittorio a dimenticare Marta e focalizzarsi sui suoi progetti lavorativi ma, nel corso delle prossime puntate, la vita dei due vecchi amici si separerà, dando spazio ad una nuova relazione per Conti. Al momento non si conosce l'identità della donna ma stando agli spoiler da poco diffusi, sembrerebbe che il direttore dell'atelier sarà disposto a tutto per inseguire il suo nuovo amore.

Il Paradiso 6, Ludovica e Marcello in crisi

La relazione tra la giovane Guarnieri e Vittorio non è stata l'unica a coinvolgere i telespettatori italiani. Anche quella tra Marcello e Roberta prima e tra Barbieri e Ludovica dopo, ha fatto commuovere i fan della soap. Dopo la fine della relazione con la giovane Pellegrino, il socio della Caffetteria ha aperto il suo cuore a Ludovica.

La giovane Brancia stava attraversando un periodo burrascoso ma grazie al sostegno di Marcello è riuscita ad ottenere un posto nell'alta società. Nonostante la differenza di ceto sociale, Ludovica e Marcello non hanno mai smesso di amarsi, nutrendo il desiderio di vivere la loro relazione alla luce del sole. Puntata dopo puntata però la contessina Brancia apparirà molto frenata nei confronti di Barbieri e preferirà tenere segreta ancora per un pò la loro storia d'amore. Tuttavia la coppia andrà in crisi e a peggiorare la situazione potrebbe essere il ritorno inaspettato di Roberta, l'ex fidanzata di Marcello. A parlare del suo ipotetico ritorno è stata proprio l'attrice Federica De Angelis che nel corso di un' intervista, ha dichiarato: “Non si sa mai cosa accade.. non è escluso nulla”. Dunque la storia d'amore interrotta tra Marcello e Roberta potrebbe finalmente avere un lieto fine.