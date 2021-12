L'uscita di scena di Aldo e l'incontro con papà Franco dopo tre mesi di reclusione al GF Vip, hanno provato Manuel. Al termine della puntata che è andata in onda il 20 dicembre, il ragazzo si è sfogato con Lulù dicendo di sentirsi spesso fuori luogo nella casa, consapevole del fatto che se è stato scelto per partecipare è esclusivamente per la sua tragica storia. La principessina ha rassicurato Bortuzzo ricordandogli che può lasciare il gioco quando vuole, tanto lei gli sarà sempre affianco anche fuori.

Le parole amare dopo la puntata del GF Vip

Manuel è uno dei concorrenti del GF Vip 6 che ha cambiato idea sul suo percorso all'interno della casa: assieme a Katia, Gianmaria e Manila, Bortuzzo si è era detto convinto di voler abbandonare il gioco dopo la notizia dello slittamento della finale a marzo 2022.

Un po' a sorpresa, però, il ragazzo ha fatto dietrofront ed ha comunicato ad Alfonso Signorini e al pubblico che accetta di restare finché non sarà eliminato da un televoto.

Al termine della diretta del 20 dicembre, però, il 22enne ha avuto un crollo e a consolarlo ci ha pensato la dolce Lulù.

Alla principessina che ha notato un suo improvviso cambio di umore in negativo, il nuotatore ha raccontato: "Mi sento fuori luogo qui. So che posso dare ancora tanto, ma sempre fino a un certo punto. La mia vita è un'altra".

Il giovane si è detto consapevole del fatto che molte dinamiche del programma sono lontanissime da lui e non rientrano nelle sue priorità, anche per questo motivo si sente spesso estraneo a ciò che accade tra le mura di Cinecittà.

Il sostegno della compagna al GF Vip

Lulù ha chiesto a Manuel se si sente a disagio per il posto in cui si trova o per le persone con le quali convive da mesi, e lui ha risposto: "Mi sono sentito così da subito".

"So che sono qui per la cosa che mi è successa, io non ero destinato a questo", ha aggiunto il giovane prima di rassicurare la fidanzata che non intende lasciare il GF Vip nonostante spesso di sente un pesce fuor d'acqua in quel contesto.

Quando Bortuzzo le ha detto che non se ne andrà e quindi non la lascerà sola tra le mura di Cinecittà, Lucrezia ha risposto con parole che hanno spiazzato i telespettatori per maturità e dolcezza.

"Ovvio che se te ne dovessi andare sarei triste, ma voglio che sei felice e riprendi tutto ciò che fa parte della tua vita", ha detto la giovane facendo riferimento soprattutto agli allenamenti che il 22enne deve cominciare a fare in modo serio se vuol cercare di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

La freddezza di papà Franco con la principessina del GF Vip

Prima di entrare in crisi, Manuel aveva ricevuto una bellissima sorpresa. Nel corso della puntata del GF Vip che è andata in onda lunedì 20 dicembre, Bortuzzo ha potuto rivedere il papà dopo tre mesi di lontananza.

Franco è tornato nella casa per sostenere il figlio e per infondergli quella forza di cui ora necessita visto che ha accettato di rimanere in gioco dopo il prolungamento.

Nel dialogare col suo ragazzo, il signore ha speso belle parole per molti concorrenti del reality, da Giucas a Katia, passando per Alex e Aldo Montano. Signorini si è subito accorto che l'uomo non ha citato Lulù e gli ha chiesto cosa ne pensa di lei.

Bortuzzo senior è rimasto sul vago e si è detto felice se Manuel è sereno: "Ha 22 anni, sceglie lui e si prende le sue responsabilità".

Un atteggiamento piuttosto freddo che sembra non aver turbato la dolce principessina che, spronata dalla nuova entrata Nathaly sull'argomento, ha dichiarato: "So che quando ha parlato con Manu in confessionale per decidere se rimanere o no, ha detto che è contento di me. Io so questo".