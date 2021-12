Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e le nuove puntate previste nel corso del 2022 su Rai 1, prevedono che si continuerà a parlare delle vicende della contessa e del caso intricato che la vede coinvolta nella morte misteriosa e avvolta nel buio di suo marito Achille Ravasi. A svelare un po' di retroscena su quello che succederà da questo punto di vista, ci ha pensato l'attrice stessa di Adelaide, la quale ha svelato in anteprima cosa succederà nel suo rapporto con Flora Ravasi.

Proseguono le indagini su Achille: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continuerà ad essere ricchissimo di colpi di scena anche per tutto il 2022.

Le indagini sulla morte di Ravasi continueranno ad essere al centro dell'attenzione e, questa volta, arriveranno ad un punto di svolta importante, complice anche l'interesse da parte di Flora Ravasi.

La giovane stilista del grande magazzino, dopo essere approdata a Milano per lavorare insieme a Vittorio Conti, deciderà di far chiarezza e luce sul caso di suo padre e comincerà ad indagare con lo scopo ben preciso di far emergere la verità e rendere così giustizia all'uomo che l'ha messa al mondo.

Il retroscena dell'attrice di Adelaide su Il Paradiso delle signore 6

Le indagini sulla morte di Achille porteranno alla luce il fatto che si sia trattato di un omicidio. L'uomo, che poco prima della sua morte aveva sposato la contessa Adelaide, è stato ammazzato da qualcuno.

Tutte le persone che ruotavano nell'orbita del commendatore Ravasi, saranno ascoltate davanti al giudice che dovrà poi stabilire chi è il vero responsabile di questo decesso.

Ebbene, i colpi di scena non mancheranno e stando ai retroscena sulle prossime puntate, forniti dall'attrice Vanessa Gravina, il rapporto tra Adelaide e Flora assumerà una piega del tutto inaspettata.

"Flora diventerà una specie di figlioccia per Adelaide, sebbene non mancheranno i colpi di scena", ha svelato in anteprima l'attrice.

Cosa succede tra Adelaide, Umberto e Flora ne Il Paradiso 6

Colpi di scena che potrebbero avere a che fare in primis con Umberto Guarnieri, dato che il rapporto tra l'uomo e Flora diventerà sempre più intenso nel periodo in cui la contessa si assenterà dalla città per trasferirsi per un po' di tempo a Parigi.

"Umberto è un uomo, Flora è una donna. Umberto è stato infedele in passato e niente è come sembra", ha ammesso l'attrice protagonista de Il Paradiso delle signore 6.

Insomma anche per tutto il corso delle puntate che andranno in onda nel 2022 su Rai 1, gli spettatori e fan della soap opera non resteranno affatto delusi, dato che le trame della soap continueranno ad essere ricche di pathos e imprevisti.