Un'altra diretta del Grande Fratello è stata trasmessa nel corso della serata di venerdì 17 dicembre e la si può ritenere una tra le più decisive del programma in quanto ai concorrenti è stata offerta la possibilità di proseguire in questa loro avventura o di tornare a casa. Non è la prima volta che il programma subisce una variazione della propria durata e, come da contratto, i concorrenti hanno libera scelta sul da farsi, ovvero possono scegliere se prolungare il loro contratto o se terminarlo alla sua scadenza. Tra le varie vicende che si sono susseguite, una sembra aver toccato maggiormente Jessica Selassiè, una delle tre principesse presenti nel reality, facendole perdere la fiducia in sé e portandola a confrontarsi con altri concorrenti in merito alla decisione appena presa.

La concorrente in questione ha accettato il prolungamento del contratto, ma al termine della diretta sembra aver fatto dietro-front.

Jessica in lacrime dopo la diretta del Grande Fratello

Al termine della diretta del Grande Fratello, condotta come sempre da Alfonso Signorini, Jessica Selassiè si è lasciata andare ed è scoppiata in lacrime mentre chiedeva supporto e consiglio ad altri concorrenti. La sua preoccupazione, scaturita dopo il suo ingresso in studio, è quella di non essere apprezzata dal pubblico del Grande Fratello e di trovarsi lì come "figura inutile". A confortarla sono subito sopraggiunte Miriana, Manila e Giucas che le hanno più volte ripetuto di non abbattersi e di fare affidamento alle proprie capacità poiché se si trova ancora lì è perché è molto apprezzata dagli spettatori.

Le parole rivolte non sembrano però sortire prontamente l'effetto sperato, almeno secondo quanto ripreso dalle telecamere sempre attive del programma, e la stessa Jessica ha affermato di essere stata salvata alle nomination con Patrizia solamente perché quest'ultima era entrata al Grande Fratello da meno di due settimane.

Questi suoi dubbi sono nati dopo l'ingresso in studio, quando il pubblico non l'avrebbe accolta con lo stesso calore con il quale sono stati accolti Soleil e Aldo Montano.

Una situazione che l'ha spiazzata e che l'ha fatta entrare in uno stato di crisi facendole rimpiangere di avere accettato la proposta di prolungare la sua esperienza all'interno del reality.

Grande Fratello, la storia infinita tra Alex Belli e Soleil

Non poteva di certo mancare l'incontro riconciliatore tra Alex Belli e la giovane Soleil che, stando alle immagini, non è servito molto.

La situazione con Delia non sembra andare a gonfie vele e le immagini mostrate da Alfonso Signorini, che riprendono l'attore e sua moglie durante una litigata prima della dipartenza momentanea di Alex, ne sono la prova. Da buon conduttore televisivo, Signorini non può fare altro se non approfittare dello scalpore creato dal rapporto di intimità nato tra i due concorrenti per portare ulteriore "legna sul fuoco" e spingere i due ad un dibattito sempre aperto, ma l'opportunità offerta ai due per riconciliarsi e chiarirsi non sembra essere andata a buon fine. Soleil non ha apprezzato il gesto di Alex, definendolo come un opportunista ed un doppiogiochista, ma mostrando l'affetto che ha realmente provato per lui durante la sua permanenza all'interno del Grande Fratello.

Ad incontrare l'attore sono stati anche Katia Ricciarelli, Davide e Biagio e quest'ultimo non si è di certo risparmiato nell'accusare la persona che aveva di fronte, mettendo da parte anche Katia e giustificando il tutto con la loro conoscenza che va ben oltre i tre mesi appena trascorsi del Grande Fratello.

Nel frattempo, tre nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa, mentre Aldo Montano ha deciso di abbandonare il gioco per ritornare dalla propria famiglia.