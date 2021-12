Ci saranno un bel po' di colpi di scena nella soap Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dopo le vacanze natalizie. Ricordiamo infatti che la telenovela andrà in pausa dopo l'episodio di 24 dicembre. Tiene alta l'attenzione la decisione di Flora di far luce sulla morte del padre Achille e sulla sua determinazione a scoprire che cosa nascondono Umberto e Adelaide. Nelle nuove puntate, la giovane Ravasi riuscirà a mettere le mani su un prezioso documento ma verrà spiazzata su quanto le diranno la contessa e il commendatore sul conto di papà.

Flora, destabilizzata, farà la stessa scelta di Cosimo, lasciandosi tutto alle spalle. Le cose però sono destinate a cambiare e a darci spoiler davvero interessanti è stata Vanessa Gravina in una sua intervista a DiPiù Tv.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Flora e Umberto approfittano dell'assenza di Adelaide

Natale si avvicina e la contessa Adelaide è malinconica. I suoi affetti sono lontani e, come se non bastasse, è in ansia per la riapertura delle indagini sul caso Ravasi. Decide così di invitare alla villa Ludovica e Marcello, anche se non si sa bene per quale arcano motivo.

Decisa a prendersi una pausa, nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore, Adelaide partirà per Parigi. Durante la sua assenza, Umberto non perderà tempo per corteggiare Flora, verso la quale prova una cocente attrazione.

La giovane Ravasi sembrerà stare al gioco, ma l'apparenza il più delle volte inganna.

Flora passa dalla parte di Adelaide nei nuovi episodi Il Paradiso delle signore

da togliere il fiato le anticipazioni esclusive Il Paradiso delle signore rilasciate da Vanessa Gravina. Adelaide, tornata da Parigi, dovrà affrontare di nuovo le indagini sul caso Ravasi, sospese per qualche tempo ma poi riaperte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli inquirenti stabiliranno che si è trattato di omicidio e ci sarà un processo, come già aveva anticipato a suo tempo Roberto Farnesi. Ma ecco la svolta.

Nei nuovi episodi, Flora si presenterà in aula. A grande sorpresa, deporrà a favore di Adelaide, da sempre considerata sua nemica. Che cosa c'è davvero sotto? A far pensare, le altre anticipazioni di Vanessa Gravina.

Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina: 'Niente è come sembra'

L'attrice, nella sua intervista, ha aggiunto dei particolari molto interessanti sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore: ''Flora diventerà una sorta di figlioccia per Adelaide''. Tuttavia, Vanessa Gravina ha precisato anche che ci saranno inaspettati risvolti: ''Umberto è un uomo e Flora una donna. Umberto è stato infedele in passato, e niente è come sembra''.

Ci sarà dunque un altro intento dietro la deposizione di Flora? Non resta che attendere le nuove trame della soap per scoprirlo.