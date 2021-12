Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap che accompagna i pomeriggi del pubblico italiano con nuovi intrighi e colpi di scena ogni giorno. Le anticipazioni della puntata dell'8 dicembre 2021 puntano gli occhi su Veronica, la quale prenderà in disparte Stefania per assegnarle il ruolo di "protettrice" di Gemma. Il compito della Colombo sarà quello di vegliare sulla sorellastra e proteggerla da cattive intenzioni, soprattutto per quanto concerne Marco. Stefania ha una scarsa opinione del giovane di Sant'Erasmo e farà di tutto per mettere in guardia Gemma da una persona come lui.

Nel frattempo l'albero di Natale è pronto per essere allestito e Dora ha in mente un progetto; intanto le tensioni in casa Amato non sembrano diminuire, soprattutto tra Agnese e il figlio Salvatore, il quale ha deciso di abbandonare la casa. Per via di tali preoccupazioni, la sarta lascia l'atelier dimenticando il ferro da stiro acceso causando un serio pericolo all'interno del magazzino.

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto negli episodi precedenti

Nel precedente episodio de Il Paradiso delle Signore, Marco e Ludovica stanno affrontando un momento di forte crisi: la differenza di classe sociale tra l'ex galeotto e l'amata è arrivata a generare una pressione difficile da gestire. Marco, dal canto suo, è stanco di vivere il rapporto di coppia rimanendo nell'ombra, mentre per Ludovica è imperativo mantenere ancora il segreto: i due sono arrivati in un punto di stallo.

Nel frattempo Vittorio ha dato il compito a Stefania di collaborare in redazione a stretto contatto con Marco, notizia che la Colombo ha accettato per il bene della carriera, nonostante abbia remore importanti nei confronti del giovane di Sant'Erasmo. Forti tensioni anche tra Armando e Agnese: il magazziniere ha deciso di confrontarsi con Salvatore cercando una soluzione per risollevare gli animi all'interno della famiglia; la signora Amato, dal canto suo, non ha gradito l'intervento di Ferraris e l'ha rimproverato per l'iniziativa poco opportuna su un tema molto delicato.

Flora, nel frattempo, continua a vivere sotto il tetto dei Guarnieri e proseguirà le indagini per scoprire la verità sulla morte del padre Achille.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 8 dicembre: Veronica assegna a Stefania il ruolo di 'protettrice'

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sull'episodio in data 8 dicembre, vedono Veronica molto preoccupata per la vita della figlia Gemma.

La donna decide di parlare a Stefania e le chiede di proteggere la sua sorellastra. La Colombo sa bene che Marco è un aristocratico determinato e pronto a ottenere sempre ciò che vuole, soprattutto ora che sta intensificando il corteggiamento nei confronti di Gemma. Stefania ha una bassissima opinione del giovane di Sant'Erasmo, a causa di un articolo poco corretto scritto da lui in precedenza. La ragazza è decisa a mettergli i bastoni tra le ruote, soprattutto ora che Veronica le ha chiesto di vegliare su Gemma. Stefania, tuttavia, dovrà destreggiarsi bene, poiché costretta a separare i problemi personali da quelli professionali, giacché sia lei che Marco dovranno collaborare nella redazione del Paradiso.

Gli occhi puntano anche su Gemma, la quale sembra più che gradire le avance di Marco.

Nel frattempo, Dora sfrutterà il momento in cui si addobba l'albero di Natale per tentare di riavvicinarsi a Nino.

L'intervento di Tina è alle porte

Ulteriori anticipazioni rivelano alcune tensioni in casa Amato. Tina dovrà presto prepararsi all'intervento alle corde vocali e la ragazza sta vivendo giorni di forte angoscia, soprattutto a causa dei difficili rapporti all'interno della famiglia: la mamma Agnese e il fratello Salvatore hanno litigato e il giovane Amato, dopo che Tina gli ha rivelato la verità a proposito del tradimento della madre con Ferraris, è andato via di casa.

Agnese è sopraffatta dai pensieri e durante una giornata di lavoro all'atelier, esce dall'edificio dimenticando il ferro da stiro acceso, errore gravissimo di cui ne pagherà presto le conseguenze.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è fissato dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1