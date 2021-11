Continuano le anticipazioni TV su Il Paradiso delle Signore; la soap è tra le più seguite in Italia grazie ai suoi continui colpi di scena e intrighi che appassionano milioni di fan ogni giorno. Grandi novità per gli episodi delle prossime settimane in onda, come di consueto, alle 15:55 su Rai 1.

Le Anticipazioni Tv sulla puntata dell'8 dicembre rivelano che Dora approfitterà del periodo natalizio per avvicinarsi a Nino. Durante il Natale è solito al Paradiso mettere sull'albero i biglietti dei desideri e Dora non può fare a meno di chiedersi cosa abbia scritto Nino sul suo.

Nel frattempo per Tina si avvicina il momento dell'operazione e la ragazza sembra piuttosto angosciata, anche e soprattutto per gli avvenimenti che stanno capitando in casa Amato.

Il Paradiso delle Signore: Cosa è accaduto negli episodi precedenti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle Signore gli occhi sono puntati su Marcello e Ludovica, a causa di una pressione sociale che li sta portando al limite; soprattutto per l'ex Galeotto, che ormai appare molto stanco nel vivere nell'ombra la propria relazione. Stefania, intanto, ha avuto una notizia non proprio felice: la ragazza dovrà collaborare in redazione proprio con Marco, il giovane di Sant'Erasmo di cui la Colombo non ha una buona opinione.

Agnese, invece, ha preso da parte Armando per mostrargli il proprio disappunto sulla decisione del Ferraris di parlare con Salvatore. La donna non ha per niente gradito l'atteggiamento di Armando e pare proprio che i due saranno in procinto di allontanarsi. Flora, nel frattempo, continua le proprie indagini sotto l'occhio vigile di Adelaide, la quale è pronta a fermarla con qualsiasi mezzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni tv Il Paradiso delle Signore puntata 8 dicembre: Dora proverà ad avvicinarsi a Nino

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore annunciano che al Paradiso è giunto il periodo di Natale e, come ogni anno, l'albero sta per essere allestito. Grande curiosità per i biglietti dei desideri, soprattutto per Dora, la quale si chiede cosa avrà scritto Nino nel suo.

Un evento natalizio che potrebbe dare a Dora l'opportunità di fare un passo nei confronti di Nino. Riuscirà Dora a trovare il coraggio di tentare un avvicinamento? E come reagirà Nino, dal canto suo?

Nel frattempo il momento dell'operazione si avvicina e Tina appare molto frustrata, soprattutto a causa della continua tensione tra mamma Agnese e Salvatore sulla questione di Armando.

Agnese dimentica il ferro da stiro acceso

Ulteriori anticipazioni sul Paradiso delle Signore puntano gli occhi su Agnese, la quale è fortemente sotto pressione ora che il figlio ha scoperto la verità sul tradimento. Allo stesso tempo è combattuta nel dire a Salvatore cosa è accaduto con Giuseppe, il quale è attualmente ubicato in Germania con la sua seconda famiglia.

Presa da mille pensieri, la signora Amato commette un errore di distrazione al Paradiso: la donna dimentica il ferro da stiro acceso, causando un serio pericolo all'interno del Paradiso.

Per scoprire come evolveranno le vicende, bisognerà attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. L'appuntamento è fissato all'8 dicembre alle ore 15:55 su Rai 1.