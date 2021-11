Continua l'appuntamento con Il Paradiso Delle Signore, la soap opera in onda come di consueto alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata del 9 dicembre puntano gli occhi su Vittorio: il direttore del Paradiso, a seguito del precedente incidente di Agnese, deciderà di congedare la madre di Tina dal lavoro e la esorterà a prendersi un periodo di vacanza.

Per Tina, intanto, si sta avvicinando il giorno dell'operazione alle corde vocali e la ragazza è in un difficile periodo, considerando le tensioni che opprimono la sua famiglia.

Flora invece, dopo l'incredibile successo dell'ultima collezione, è riuscita ottenere una promozione, diventando ufficialmente la stilista del Paradiso. Una novità che porta grandi soddisfazioni, sebbene la giovane Gentile Ravasi sia ancora turbata per quanto accaduto al padre e per tale ragione non può permettersi di abbandonare le sue ricerche a costo di inimicarsi la famiglia Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: gli episodi precedenti

Nelle precedenti puntati de Il Paradiso delle Signore è emerso che Marcello e Ludovica stanno attraversando un periodo difficile: i due sono oppressi a causa della differenza di ceto sociale e Marcello è sempre più restio a continuare la relazione nell'ombra.Nel frattempo, Vittorio ha proposto a Stefania di lavorare in stretta collaborazione con Marco alla redazione del giornale del Paradiso.

La Colombo non ha preso di buon grado la notizia, giacché già in passato ha mostrato il proprio disappunto nei confronti del giovane di Sant'Erasmo; tuttavia, la ragazza accetta l'offerta dal momento che per lei è una grande opportunità di dimostrare il proprio talento come giornalista.

Tensioni anche nel rapporto tra Agnese e Armando: la signora Amato ha deciso di confrontarsi con Ferraris per rimproverarlo dopo che il magazziniere ha parlato con Salvatore rivelando la loro relazione.

Continua il difficile periodo di Agnese, dopo che il figlio ha abbandonato casa, per la signora Amato diventa sempre più complicato gestire pensieri e preoccupazioni e in una giornata particolarmente stressante a lavoro commette un errore irreparabile: dimentica il ferro da stiro acceso causando il pericolo di un incendio.

Anticipazioni tv Il Paradiso delle Signore puntata 9 dicembre: Vittorio congeda Agnese

Le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore sull'episodio in data 8 dicembre puntano gli occhi su Vittorio, il quale si vede costretto ad allontanare Agnese dall'ambiente lavorativo: la signora Amato sta affrontando una grave crisi, ma ciò non basta a giustificare l'accaduto. Lasciare il ferro accesso è un errore ingiustificabile, e il pericolo di un incendio poteva arrecare danni irreparabili. Il direttore del Paradiso conviene quindi che è meglio esortare Agnese a prendersi un periodo di vacanza prima che la situazione possa sfuggire di mano.

Nel frattempo Natale si avvicina e per Dora c'è una grande possibilità: la ragazza ha il desiderio di riprovarci con Nino e attende con ansia il momento dei "biglietti dei desideri".

Dora sembra essere particolarmente curiosa di sapere cosa c'è scritto all'interno del foglio dell'amato e potrebbe sbirciare di nascosto. Difficile dire cosa accadrà tra i due, soprattutto quando Nino verrà a sapere quali sono le vere intenzioni di Dora e per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore.

Adelaide tende un tranello a Flora

Flora, intanto, dopo aver ottenuto il lavoro a tempo indeterminato come stilista del Paradiso, continua le sue indagini sul caso della morte del padre Achille.

Adelaide proverà a tenderle un tranello, ma la giovane Gentile non si perde d'animo, pronta e determinata a scoprire qualcosa in più sul passato di Umberto e la contessa. Una strada che porterà allo scoperto nuovi indizi sull'accaduto e che potrebbe sancire un punto di svolta sul caso.