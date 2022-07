Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole (Upas) la soap che intrattiene le serate del pubblico italiano: le Anticipazioni Tv relative alla puntata in onda lunedì 18 luglio puntano gli occhi su Eugenio Nicotera: il magistrato è pronto a dare il via a una difficile e pericolosa operazione di polizia mirata a stanare definitivamente il Clan Argento. Operazione resa possibile grazie alle informazioni ottenute dal boss Mariano Tregara che, nonostante la violenta aggressione, continua a collaborare con le forze dell'ordine. Nel frattempo, Nunzio incalza Franco a fornirgli i documenti falsi necessari per fuggire definitivamente all'estero insieme a Chiara.

Nonostante l'accordo preso, però, Franco si troverà in difficoltà e potrebbe scontrarsi con qualcuno di inaspettato. Riuscirà la coppia di innamorati a rifarsi una vita fuori dall'Italia? Lara, intanto, è tornata a casa dopo essere stata a Procida; la delusione della donna diventa sempre più pesante, soprattutto nel momento in cui si rende conto che Roberto non la ama né potrebbe desiderarla mai. La rabbia si fa strada nel suo cuore e, nonostante tutto, Lara è più che mai decisa a portare avanti la sua vendetta ai danni di Marina.

Un Posto Al Sole, anticipazioni tv puntata di Lunedì 18 Luglio: Nicotera dà il via all'operazione di arresto ai danni di Valsano

Nel dettaglio, le anticipazioni tv de Un Posto al Sole (Upas) relative all'episodio in onda lunedì 18 Luglio rivelano che Nicotera sarà pronto ad agire: dopo le informazioni ricavate dal pentito che collabora con lui, Mariano Tregara, Eugenio non ha più dubbi: Valsano deve essere arrestato.

Il Magistrato quindi darà inizio a una difficile e pericolosa caccia all'uomo, mirata a porre la parola fine alle azioni del Clan Argento. Riuscirà Eugenio Nicotera a mettere le manette al suo uomo, sbattendo definitivamente Lello Valsano in carcere?

Spoiler Un Posto al Sole (Upas), trama episodio 18 luglio: Franco sotto pressione

Altre anticipazioni tv de Un Posto Al Sole (Upas) sulla puntata prevista per il 18 luglio vedono Franco sotto continua pressione da parte di Nunzio. Il giovane Cammarota spinge senza sosta l'amico a concedergli i documenti falsi che aveva promesso, necessari per lui e Chiara affinché la coppia possa fuggire indisturbata all'estero e cominciare così una nuova vita.

Nunzio, dopo aver istruito Samuele sul futuro della caffetteria Vulcano, ha tutti gli affari in ordine, ma un imprevisto potrebbe mettergli il bastone tra le ruote: Franco rischierà infatti di scontrarsi con un inaspettato personaggio e il piano di fuga rischia di avere una battuta d'arresto.

Lara medita vendetta

Ulteriori anticipazioni tv de Un Posto al Sole (Upas) puntano gli occhi su Lara che, dopo essere tornata a Napoli, si rende conto che Roberto potrebbe non riuscire mai ad amarla. La donna cade preda della delusione, ma nonostante l'abbattimento continua a essere decisa sul suo piano di farla pagare a Marina.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Un Posto al Sole bisognerà attendere la messa in onda degli episodi della prossima settimana. L'appuntamento è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì in prima serata su Rai 3.