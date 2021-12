Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate previste dal 20 al 24 dicembre in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che farà preoccupare sua cognata Beatrice mentre Anna deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione con il giovane Salvatore Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 dicembre: Salvatore viene lasciato

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste su Rai 1 nel corso della settimana 20-24 dicembre, rivelano che per Anna arriverà la resa dei conti finale.

La giovane Imbriani deciderà di chiudere la sua relazione con Salvatore: un duro colpo per il giovane barista, il quale però dimostrerà di non essere pronto a perderla così facilmente.

Dopo aver lottato tanto per conquistarla e per far breccia nel suo cuore, Salvatore cercherà di fare il possibile per riconquistare di nuovo il cuore di Anna.

Beatrice si preoccupa per Vittorio: spoiler Il Paradiso 6

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che con l'avvicinarsi del periodo delle feste natalizie, Beatrice sarà a dir poco preoccupata per suo cognato Vittorio.

Il motivo? Conti rischia di trascorrere da solo queste giornate di festa, dato che Tina Amato le passerà in famiglia con i suoi cari, mentre Marta non è mai più ritornata in città da New York.

Ecco allora che Vittorio potrebbe passare le feste di Natale completamente da solo e questa situazione porterà Beatrice ad intervenire in prima persona.

La donna, riconoscente del fatto che Vittorio non l'ha mai abbandonata ed è sempre stato al suo fianco durante i momenti del bisogno, farà di tutto per coinvolgerlo nella sua famiglia.

Gemma delusa dall'atteggiamento di Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 al 24 dicembre

Vittorio, infatti, verrà invitato da Beatrice per le feste di Natale e questo sarà anche il modo per far sì che Conti passi un po' di tempo in compagnia della nipote Serena, che non vede da svariato tempo.

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 24 dicembre 2021, rivelano che Gemma approfittando dell'assenza in casa dei suoi genitori, deciderà di organizzare un incontro speciale con Marco.

Peccato, però, che nel momento in cui Stefania scoprirà la situazione, si precipiterà a casa per "spiare" la coppia e tenerli sotto controllo.

Intanto Armando e Agnese sperano di poter trascorrere in armonia il loro Natale: i due sognano di essere insieme durante il periodo delle feste, ma prima dovranno riuscire a convincere i figli della donna, affinché accettino in casa il capo-magazziniere.