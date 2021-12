All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 le dinamiche tra Alex Belli e Soleil Sorge hanno tenuto banco per diverse settimane. Una love story che è stata spazzata via lo scorso lunedì, quando l'attore ha scelto di abbandonare per sempre la casa di Cinecittà e di tornare alla sua vita di sempre con la moglie Delia Duran. A distanza di qualche ora, Katia Ricciarelli ha commentato con lucidità quanto è accaduto e non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Alex e Soleil: 'Anche a lei ha fatto comodo, non ne potevo più'.

Alex fatto fuori dal GF Vip: termina la 'soap opera' con Soleil

Nel dettaglio, lo scorso lunedì sera, quando ha scoperto che sua moglie Delia aveva intenzione di lasciarlo definitivamente, Alex ha perso le staffe e il controllo della situazione, tanto da venir meno alle rigide regole della trasmissione di Alfonso Signorini.

L'attore si è precipitato verso sua moglie e l'ha abbracciata, dopodiché è stato squalificato dal gioco, dato che non aveva rispetto le norme anti contagio Covid-19.

Un addio che ha scaturito la rabbia di Soleil Sorge, la quale si è scagliata sia contro Alex sia contro sua moglie Delia, accusandoli di essere falsi e costruiti.

La frecciatina di Katia Ricciarelli contro Soleil Sorge al GF Vip

A distanza di qualche ora da questa ennesima scenata nella casa del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ha commentato l'accaduto e lo ha fatto in maniera molto lucida e a tratti "dissacratoria".

La cantante lirica, pur essendo molto vicina a Soleil in questo momento, non ha risparmiato una frecciatina sul suo conto.

Quando Davide ha fatto notare che questa situazione ha fatto comodo sia ad Alex che alla stessa Soleil, Katia ha ammesso di essere d'accordo e di condividere il suo pensiero.

Insomma, la cantante lirica, pur avendo difeso Soleil Sorge, non la ritiene del tutto indifesa e per questo motivo non ha risparmiato una stoccata nei suoi confronti.

'Spero che non entri più', sbotta Katia contro Alex Belli

"Si certo, ha fatto comodo ad entrambi. Poi vedi, ad un certo punto casca il palco", ha sentenziato Katia commentando gli ultimi inaspettati risvolti di questo triangolo sentimentale che si è formato nella casa del GF Vip.

Decisamente più duro il giudizio espresso sempre dalla cantante lirica sul conto di Alex Belli. Katia, infatti, ha ammesso di sperare con tutta se stessa che l'attore non metta più piede all'interno della casa di Cinecittà e che non ci siano altri confronti tra lui e Soleil durante i prossimi appuntamenti serali.

"Spero personalmente che non entri più e che non si faccia più vedere. Veramente ci ha trattati tutti da cretini, ci ha soffocati. Non ne potevo più", ha sbottato Katia contro l'attore.