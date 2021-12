Nuovi concorrenti stanno per mettersi in gioco al Grande Fratello Vip 6. Gli ultimi retroscena sul cast di questa fortunata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, arrivano dalla diretta di "Casa Chi" con Gabriele Parpiglia, che ha fatto un po' di chiarezza su cosa succederà nel corso delle prossime puntate. Tra i nomi circolati vi era quello di Kabir Bedi, anche se il giornalista e autore televisivo, ha ammesso che non sarà lui uno dei nuovi concorrenti di dicembre.

Retroscena sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco chi entra e chi no

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 6 arrivano dalla diretta social di Gabriele Parpiglia, il quale ha fatto sapere che Kabir Bedi non è in lizza tra quelli che entreranno in casa prima di Natale.

L'attore, che in passato è stato il protagonista della serie tv Sandokan, potrebbe varcare la soglia della porta rossa a gennaio oppure nel corso della prossima edizione del reality show di Canale 5.

Situazione differente, invece, per Eva Grimaldi: l'attrice, come ha svelato sempre Parpiglia, doveva entrare già lo scorso anno ma poi alla fine è saltata.

Arriva Eva Grimaldi al GF Vip, salta Vera Gemma

Questa volta, però, Eva Grimaldi varcherà per davvero la soglia della porta rossa di Cinecittà. La conferma definitiva è arrivata sulle pagine dell'ultimo numero di "Chi", dove la Grimaldi ha svelato che questo per lei sarà il primo Natale lontana dalla famiglia e da sua moglie Imma Battaglia.

Occhi puntati anche su Vera Gemma, protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi targata Canale 5. Il suo nome era in lizza tra quelli che dovevano entrare in questa sesta stagione del GF Vip, ma il giornalista ha fatto sapere che non sarà più così.

Anche nel caso di Vera Gemma, la porta rossa di Cinecittà potrebbe aprirsi in vista della settima stagione, che pare sia già confermatissima da Mediaset.

Un ex di Uomini e donne nel nuovo cast del GF Vip

Tra i nomi certi, invece, oltre a quello di Eva Grimaldi spicca anche quello di Nathalie Caldonazzo, la celebre attrice e showgirl assente da diverso tempo sul piccolo schermo televisivo.

E poi ancora, sempre secondo i retroscena di Parpiglia sul cast dei nuovi concorrenti di questo GF Vip, nelle prossime puntate arriverà un ex protagonista di Uomini e donne (non si conosce ancora l'identità), visto anche a Temptation Island, dove pare che non abbia lasciato più di tanto il segno.

Di sicuro, non ci sarà la coppia composta da Giulio Raselli e Giulia Cavaglià: il giornalista, infatti, ha confermato che i due ex protagonisti di Uomini e donne sono definitivamente saltati e quindi non entreranno in questa sesta edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini.