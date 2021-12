L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 si preannuncia denso di sorprese e le anticipazioni delle nuove puntate previste tra il 2021 e il 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti, che continuerà a essere uno dei protagonisti indiscussi della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1. Spazio anche alle turbolente vicende di casa Amato, dopo che Giuseppe si ritroverà in seri guai con i suoi figli.

Vittorio si innamora di nuovo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso della stagione 2021/2022 per Vittorio Conti arriverà il momento di voltare pagina e di tornare a credere di nuovo nell'amore.

A confermarlo è stato proprio l'attore Alessandro Tersigni, che in una delle sue ultime interviste ha ammesso che per Conti arriverà il momento di tornare a "credere nell'amore", grazie a una donna che gli farà battere di nuovo il cuore, proprio come accadeva in passato con sua moglie Marta Guarnieri.

Una novità decisamente importante per Vittorio, che viene fuori da un periodo tutt'altro che semplice dal punto di vista personale.

Tina il possibile nuovo amore di Vittorio ne Il Paradiso 6

Chi sarà questa donna che, entro la fine della sesta stagione della soap, riuscirà a far capitolare il proprietario del grande magazzino?

Non si esclude che la fortunata possa essere Tina Amato con la quale, in queste prime settimane di programmazione de Il Paradiso delle signore 6, Vittorio ha dimostrato di avere un feeling a dir poco speciale e particolare.

Tra i due sboccerà definitivamente il grande amore nel corso delle future puntate della soap opera oppure ci sarà un'altra donna che ruberà il cuore di Vittorio? La risposta nel corso delle prossime puntate.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la stagione 2021/2022 rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di casa Amato.

Giuseppe messo nei guai dalla moglie

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la situazione per Giuseppe si metterà decisamente male, dopo che la moglie ha deciso di rivelare finalmente ai figli la seconda vita sentimentale che il padre si è creato in Germania, che ha portato anche la nascita di un bimbo.

Il capofamiglia di casa Amato sarà nei guai per volere di sua moglie, che ha scelto di smascherarlo definitivamente.

Adelaide costretta a scappare via: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2021/2022 rivelano che ci sarà spazio anche per la fuga di Adelaide, la quale si ritroverà messa alle strette dall'Interpol.

La contessa, sempre per le vicende legate alle indagini sulla morte del marito Achille Ravasi, sarà costretta a scappare via e a lasciare Milano.