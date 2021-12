Cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip 6, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini che in queste settimane sta ottenendo dei buoni risultati dal punto di vista auditel. Le novità delle prossime settimane riguarderanno la doppia puntata serale che fino a questo momento è sempre andata in onda di venerdì sera. Ebbene, a partire dal 24 dicembre ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda del reality show, che per un periodo di tempo perderà la doppia puntata serale.

Stop doppia puntata GF Vip 6: salta il 24 dicembre, cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6 comincerà questo venerdì 24 dicembre. Nella serata della Vigilia di Natale, infatti, in prime time su Canale 5 non ci sarà Alfonso Signorini con tutto il gruppo di vipponi per tener compagnia agli spettatori della rete ammiraglia.

Questo venerdì sera, infatti, la doppia puntata serale del reality show risulta cancellata dal palinsesto per lasciare spazio alla messa in onda del concerto speciale di Natale condotto da Federica Panicucci.

L'annuncio ufficiale è stato dato anche dallo stesso Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5, dove ha svelato che per un po' di tempo la doppia puntata sarà sospesa dalla programmazione di Canale 5.

Le due serate del GF Vip sospese: ecco quando ritorna la vecchia programmazione

Il reality show, quindi, andrà in onda una sola volta alla settimana, di lunedì sera e questa sarà la collocazione ufficiale fino al mese di gennaio 2022, quando è previsto nuovamente il ritorno della doppia puntata serale.

In un primo momento Mediaset aveva fatto sapere che, dal 2022, la doppia puntata del GF Vip sarebbe stata trasmessa di giovedì sera ma così non sarà.

Alla fine, infatti, c'è stato un ripensamento e i vertici del Biscione hanno scelto di mantenere inalterata la programmazione serale del reality show.

La doppia puntata del GF Vip premiata dagli ascolti

Il Grande Fratello Vip, quindi, continuerà ad andare in onda di lunedì e venerdì e questa sarà la collocazione fino ad arrivare alla finalissima di questa sesta edizione prevista per il 14 marzo.

Un prolungamento a dir poco record che renderà questo GF Vip il più lungo della storia del reality show di Canale 5, dato che coprirà ben sei mesi della programmazione serale di Canale 5.

Una scelta che, fino a questo momento, è stata premiata dagli ascolti dato che nonostante la doppia puntata serale del reality show e il rischio ripetitività, il programma ha saputo mantenere una media di oltre tre milioni di spettatori a settimana con picchi di share che hanno toccato anche il 24% di share.