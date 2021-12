Il Paradiso delle Signore 6 continua con l'appuntamento su Rai 1 e secondo le anticipazioni della puntata di venerdì 3 dicembre ci saranno diversi colpi di scena per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Gli occhi saranno puntati su Agnese che avrà uno scontro durissimo con Salvatore a causa della sua relazione con Armando. Il ragazzo deciderà di lasciare la casa di famiglia dopo aver sfogato la sua rabbia contro la madre, mentre per Stefania arriverà il momento di decidere sul suo trasferimento a casa Colombo. Gemma, invece, riceverà da Marco un invito che non potrà ignorare.

Salvatore saprà del bacio tra Agnese e Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della puntata di venerdì 3 dicembre raccontano che Salvatore verrà a sapere del bacio tra Agnese e Armando. Il giovane barista ascolterà per caso una conversazione tra il magazziniere e Don Saverio e quando chiederà spiegazioni a Tina riceverà la brutta notizia da sua sorella: Agnese ha tradito Giuseppe. Per Salvatore sarà un duro colpo e non riuscirà a comprendere sua madre, tanto che sfogherà tutta la sua rabbia contro di lei. Successivamente, il barista lascerà la casa di famiglia, profondamente ferito dal comportamento di sua madre nei confronti di suo padre che considera un uomo fedele.

Stefania inizierà una nuova vita con suo padre a casa Colombo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Durante la puntata numero 60 de Il Paradiso delle signore 6 che sarà trasmessa il 3 dicembre, per Agnese la reazione di Salvatore sarà l'ennesimo colpo al cuore. La donna, infatti, non riuscirà a parlare chiaramente con i suoi figli del tradimento subito da suo marito Giuseppe e dovrà sopportare l'ostilità di Tina e Salvatore che la vedono come una traditrice.

Nel frattempo, per Stefania arriverà il momento di decidere di trasferirsi a casa Colombo. Dopo la proposta di Ezio, la ragazza ha voluto prendersi del tempo per riflettere e si è anche confidata con Gloria in merito a questo, inconsapevole del fatto che la donna sia sua madre, ma avrà le idee chiare. Stefania, infatti, noterà la disponibilità di Veronica e questo le darà la spinta per accettare la proposta di suo padre, nonostante i suoi rapporti con Gemma non siano idilliaci.

Gemma cederà alle lusinghe di Marco: anticipazioni puntata di venerdì 3 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 3 dicembre rivelano che Gemma riceverà un invito inaspettato da parte di Marco D'Erasmo. La ragazza proverà a resistere per farsi desiderare, ma alla fine cederà alle avances del ragazzo che l'ha colpita sin dal primo incontro fortuito nella piazzetta vicino al Paradiso.