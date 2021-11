Proseguono gli appuntamenti con la serie televisiva "Il Paradiso delle Signore" e l'attenzione continua a essere attorno al personaggio interpretato da Neva Leoni, ossia Tina Amato.

Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 29 novembre fino a venerdì 3 dicembre si concentrano su un confronto all'interno della famiglia Amato, tra madre e figlia. Si tratta di Tina e Agnese (Antonella Attili), dopo che la giovane cantante ha scoperto il forte legame che la mamma ha con Armando. Agnese, dal canto suo non saprà quale sia la migliore maniera per gestire la situazione e per non avere contrasti con i figli.

Intanto si avvicina il lancio della nuova collezione al Paradiso e le "Veneri" saranno prese da questo evento unico. Vittorio (Alessandro Tersigni) coordinerà la serata e chiederà a Tina di diventare la madrina della serata.

La contessa si mette sulle tracce della figlia di Ravasi

Intanto Flora sarà in contatto con Cosimo, dal quale riceverà delle utili informazioni circa il padre. Adelaide (Vanessa Gravina) comincerà ad avere dei sospetti sul conto della figlia di Ravasi e non le darà tregua, scoprendo lo scambio epistolare con il Bergamini.

Dopo aver visto il bacio tra Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi), Tina non resterà indifferente. La cantante avrà difficoltà a incontrare il capo-magazziniere.

Intanto la decisione di nominare Marco (Moisè Curia) come giornalista del Paradiso Market non metterà tutti d'accordo. Stefania non nutre certo stima vero il nipote della contessa e si chiederà quali siano stati i motivi di questa scelta.

Salvatore adirato con la madre Agnese

Gloria sarà gelosa dell'armonia familiare di Ezio (Massimo Poggio), mentre Salvatore non saprà come dire alla madre di essere legato ad Anna.

Agnese prometterà a Tina di terminare la frequentazione con Armando, ma il capo magazziniere non vorrà rinunciare alla loro storia d'amore. Anzi, Ferraris (Pietro Genuardi) spingerà la donna a rendere pubblica la verità sul conto del marito. Salvatore (Emanuel Caserio), infatti, non al corrente della realtà dei fatti e penserà che sia una buona idea raggiungere il padre in Germania in vista del Natale.

Vittorio e Tina si ritroveranno sul punto di darsi un bacio, ma poi decideranno di fermarsi. Salvatore, invece, scoprirà il legame tra Agnese e Armando: andrà su tutte le furie sentendosi estraneo a questa vicenda. Il giovane barista prenderà una drastica decisione arrivando ad andarsene di casa, essendo adirato con la madre.