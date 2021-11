Le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta continuano a suscitare curiosità verso i telespettatori. Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre 2021, saranno ricchi di colpi di scena. Dopo aver scoperto la relazione tra la madre e Armando, Salvatore inizierà a mettere sotto pressione la sarta. L’agitazione farà da padrona nel cuore e nella mente di Agnese, a tal punto da sentirsi male. Nel frattempo a Villa Guarnieri, Adelaide attua un piano per tendere un tranello a Flora.

La stilista però deciderà di mettersi in gioco al 100% pur di apprendere la verità sulla morte del padre e sfrutterà il sotterfugio della contessa per approfondire sul passato di Umberto. Dora intanto scriverà un biglietto per Nino da attaccare sull'albero di Natale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora stilista a tempo indeterminato

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 6 al 10 dicembre 2021, al grande magazzino ci sarà fermento per la nuova collezione realizzata da Flora Ravasi. Grazie al successo della sfilata, la figlia di Achille riceverà un importante riconoscimento: un contratta a tempo indeterminato. Nonostante ciò, la giovane stilista continuerà ad essere ossessionata dalla scomparsa del padre e farà fatica a nascondere le sue preoccupazioni davanti Adelaide ed Umberto.

Tuttavia la contessa di San'Erasmo inizierà a temere che Flora possa avere in mente un piano per incastrarli e si attiverà al fine di tenderle un tranello. In vista della pubblicazione del nuovo numero del Paradiso Market, Vittorio chiederà alla signorina Colombo di affiancare Marco all'interno della redazione. I due ragazzi inizieranno a lavorare insieme ma il loro rapporto lavorativo sarà sempre burrascoso.

Natale si avvicina e lo staff del grande magazzino inizierà a preparare l'allestimento dell'albero. Per Dora sarà una una scusa per avvicinarsi a Nino. La signorina Vianello deciderà di farsi avanti con il ragazzo e scriverà un biglietto con all'interno il suo desiderio.

Il Paradiso 6, Salvatore apprende della relazione tra la madre e Ferraris

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 6 al 10/12, rivelano nel dettaglio che Agnese rimprovererà Armando per aver raccontato a Salvatore della loro relazione. Il titolare della Caffetteria non prenderà bene la notizia e inizierà ad allontanarsi dalla madre. La tensione sarà talmente forte che la sarta perderà lucidità a tal punto da lasciare il ferro da stiro acceso in atelier. Fortunatamente non succederà nulla ma Vittorio metterà al corrente la madre di Tina che la sua dimenticanza avrebbe potuto recare gravi danni al grande magazzino. La mamma degli Amato sarà mortificata e inizierà ad agitarsi, intanto la data dell'intervento di Tina sarà sempre più vicina. Successivamente la moglie di Giuseppe non si sentirà bene e a causa di un malore cadrà a terra. A trovarla priva di sensi sarà Vittorio e Tina.