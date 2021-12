La casa del Grande Fratello Vip 6 potrebbe svuotarsi nel corso delle prossime settimane. In vista dell'annuncio del prolungamento di questa edizione, che andrà avanti fino al prossimo marzo 2022, potrebbero essere diversi i concorrenti pronti a lasciare il gioco definitivamente. Al momento, infatti, sono ben 7 i "vipponi" che hanno ammesso di non essere disposti a portare avanti questa avventura e che desidererebbero lasciare il programma prima del periodo di Natale, così da poter trascorrere le feste in famiglia.

La sesta del GF Vip si allunga ma i concorrenti sono già in crisi

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip 6 anche quest'anno andrà incontro a un prolungamento che è stato già confermato dai vertici del Biscione.

Contrariamente a quanto si credeva inizialmente, il reality show condotto da Alfonso Signorini non chiuderà più i battenti il prossimo dicembre ma andrà avanti fino a marzo 2022.

Una notizia che, al momento, non è stata ancora ufficializzata ai concorrenti anche se i recenti ingressi di queste settimane hanno fatto sorgere il dubbio in numerosi vipponi in gara, molti dei quali si dicono pronti a lasciare il programma entro il mese di dicembre.

Rischio ritiro anticipato per 7 concorrenti del GF Vip 6

Tra questi, spiccano i nomi di Carmen Russo e Manila Nazzaro che, proprio nelle ultime ore, hanno ammesso di cominciare a essere stanche e di non avere più lo stesso entusiasmo iniziale. A tal proposito, Carmen ha aggiunto che non vuole passare le feste di Natale lontana dalla sua famiglia, motivo per il quale sarebbe pronta a rifiutare la proposta del prolungamento.

Dello stesso parere anche Francesca Cipriani che si è sfogata ammettendo di aver perso un po' l'entusiasmo di stare in casa, motivo per il quale anche lei sarebbe pronta a dire addio al GF Vip 6 entro dicembre. Occhi puntati anche su Alex Belli. In queste ultime ore l'attore ha cominciato ad avere dei seri ripensamenti in merito al suo percorso fatto all'interno della casa più spiata d'Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da Katia a Lulù: ecco chi rischia il ritiro dal GF Vip 6

L'avvicinamento con Soleil Sorge e l'ammissione di provare un sentimento nei suoi confronti lo hanno portato a mettere in discussione la sua esperienza, al punto da ammettere di voler uscire dalla casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 dicembre, così da evitare di ritrovarsi in situazioni complicate.

Alla lista dei 7 concorrenti di questa edizione che rischiano di ritirarsi entro il prossimo dicembre si aggiungono anche Davide Silvestri, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. In particolar modo la cantante lirica ha svelato in casa di avere già degli impegni lavorativi in vista del periodo natalizio mentre Lulù dovrebbe fare un viaggio con la sua mamma.