Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle signore di giovedì 9 dicembre 2021 in onda su Raiuno alle 15:55 e in streaming su RaiPlay si concentrano su Flora. La giovane e promettente stilista non ha intenzione di lasciar perdere le sue indagini sulla morte di Achille ed è certa che Adelaide e Umberto nascondano qualcosa a tal proposito. Cosimo le ha dato la spinta giusta, facendole recapitare delle cartoline e una foto che l'hanno insospettita. I Guarnieri di certo non staranno a guardare. Adelaide, preoccupata dalla possibilità di finire in prigione, inizia ad affilare gli artigli.

Ci saranno delle conseguenze per Agnese, visto che la sua grave disattenzione avrebbe potuto mandare in fiamme l'intero grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore puntata di giovedì 9 dicembre 2021: le anticipazioni

Si avvicina il Natale con la sua atmosfera magica e al grande magazzino è tempo di addobbi. Viene allestito il grande albero di Natale, al quale lo staff appende i bigliettini con i propri desideri. Dora freme, vorrebbe sapere cosa ha scritto Nino. Il giovane sembra essere molto turbato e questo suo atteggiamento preoccupa sia Armando che la stessa Dora. Che cosa starà nascondendo? La Venere inizia a tenerlo d'occhio.

Agnese stremata sta per cedere

La signora Amato ha lasciato il ferro acceso, distratta dalle sue preoccupazioni famigliari.

Armando ha provato per l'ennesima volta a spingerla a raccontare la verità a Tina e Salvatore, ma senza successo. Agnese si sta immolando, sta portando una croce non sua, come le ha detto il buon Ferraris. Nella puntata Il Paradiso delle Signore di domani, Vittorio sarà deciso a preservare il grande magazzino e la stessa salute della signora Amato.

La esorta così a prendersi una pausa dal lavoro, almeno finché non si sarà ripresa. Un altro boccone amaro per Agnese.

Flora scava nel passato dei Guarnieri, anticipazioni Il Paradiso delle signore

Adelaide è decisa a non farsi incastrare da Flora e così prosegue con il suo piano per smascherarla. Troverà però un'avversaria alla sua altezza, visto che nemmeno la giovane Ravasi ha intenzione di perdere.

Come svelano gli spoiler della nuova puntata Il Paradiso delle signore, Flora si avvicinerà ancora di più alla verità sulla morte di Achille. La giovane Ravasi scaverà nel passato di Adelaide e Umberto, alla ricerca di quel tassello mancante che le consenta di metterli con le spalle al muro. La svolta arriverà molto presto e, molto probabilmente, la prova chiave che serve a Flora si trova in America, dove si recherà in occasione delle vacanze di Natale. A quanto pare, la contessa e il commendatore dovranno prepararsi a lottare contro una rivale inaspettatamente furba e arguta.