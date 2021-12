Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e questa domenica 12 dicembre andrà in onda la tredicesima puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la registrazione di questo nuovo appuntamento è in programma questo mercoledì 8 dicembre: i colpi di scena non mancheranno, dato che i concorrenti dovranno affrontare delle nuove sfide e tra quelli a rischio eliminazione spicca anche il ballerino Mattia.

Nicol e Rea a rischio: anticipazioni Amici 21 del 12 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la tredicesima puntata di Amici 21 che sarà trasmessa questa domenica pomeriggio in tv, rivelano che ci sarà spazio per le nuove sfide che avranno come protagonisti i due cantanti che sono arrivati ultimi nella gara inediti della scorsa settimana, giudicata da Christian De Sica.

Trattasi di Nicol e Rea: sono loro i due cantanti a rischio eliminazione di questa settimana dalla scuola di Maria De Filippi, i quali si sfideranno nel tutto per tutto per riuscire a conservare il loro posto all'interno della scuola, con la speranza di poter essere confermati e quindi andare avanti nel loro percorso fino al serale.

Settimana dopo settimana, infatti, la sfida diventa sempre più temuta per i concorrenti della scuola di Maria De Filippi, complice anche l'avvicinarsi della fase serale.

Mattia a rischio eliminazione da Amici 2021

Anche quest'anno, il talent show Amici 21 sbarcherà in prime time su Canale 5: la messa in onda delle nuove puntate serali è prevista a partire da mese di marzo, al sabato sera, al termine del ciclo di appuntamenti della nuova edizione di C'è posta per te.

E poi ancora le anticipazioni riguardanti questa nuova registrazione di Amici 21 che sarà trasmessa domenica 12 dicembre, rivelano che tra i concorrenti finiti in sfida e quindi a rischio eliminazione dal serale, spicca anche il nome di Mattia.

Il ballerino è arrivato ultimo nella classifica dei ballerini di questa settimana, così come riportato sul profilo Twitter "Amici News" che ha fornito questo spoiler in anteprima sulla nuova puntata del talent show di Canale 5.

Il ritorno di Riki Marcuzzo: anticipazioni Amici 21 del 12 dicembre

Un percorso decisamente non facile per Mattia che, nel corso delle ultime settimane, si era ritrovato al centro delle polemiche dopo essere stato duramente bacchettato dal prof Raimondo Todaro, per una serie di atteggiamenti e comportamenti ritenuti poco adatti per una scuola.

Mattia ha avuto la maglia sospesa per due settimane, dopodiché Todaro l'ha riammesso ma questa settimana rischia di essere eliminato dalla scuola di Amici 21.

In attesa di scoprire se si salverà, le anticipazioni su questa tredicesima puntata rivelano che in studio ci sarà anche il ritorno di Riki Marcuzzo, ex protagonista e vincitore della categoria canto della sedicesima edizione di Amici.