Le puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 13 dicembre a venerdì 17 dicembre, verranno trattate le vicende della famiglia Amato. In particolar modo, Agnese confesserà quanto accaduto con Giuseppe e rivelerà a Conti che suo marito ha un'altra famiglia. Inoltre, Tina e Salvatore scopriranno le bugie che ha raccontato Giuseppe e verranno a sapere di avere un fratello in Germania. Dopo che i figli di Agnese sapranno la verità, Armando Ferraris parlerà a cuore aperto al barista della Caffetteria, rivelando i sentimenti che prova per Agnese.

Inoltre, Tina deciderà di non operarsi.

Il Paradiso delle signore, trame al 17 dicembre: Agnese rivela a Vittorio che Giuseppe ha un’altra famiglia

Le bugie di Giuseppe Amato verranno a galla. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, infatti, i segreti del marito di Agnese verranno rivelati. Agnese, infatti, deciderà di raccontare la verità a Vittorio Conti e rivelerà al suo datore di lavoro che suo marito ha un’altra famiglia in Germania. A quel punto, il direttore dell’atelier consiglierà alla sarta di non nascondere la verità a Salvatore.

Il Paradiso delle signore, episodi al 17/12: Vittorio invita Tina a cena, Agnese confida a Salvatore la verità su Giuseppe

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda in televisione da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, Vittorio deciderà di lasciare un po’ di tempo ad Agnese e Salvatore per chiarirsi e riappacificarsi.

Infatti, per raggiungere il suo scopo, Conti inviterà Tina a cena fuori, in modo da lasciare soli la sarta e il barista. A quel punto, la signora Amato si riconcilierà con suo figlio, che deciderà di tornare a casa e Agnese vorrà rivelare la verità su quanto fatto da Giuseppe, anche a sua figlia Tina.

Il Paradiso delle signore, puntate al 17/12: Tina è spaventata per Agnese e decide di non operarsi

Nel momento in cui Salvatore e Tina scopriranno che Giuseppe ha un’altra famiglia in Germania, si prenderanno cura di Agnese. A quel punto, la signora Amato potrà aprirsi, rivelando il legame che c’è fra lei e Armando Ferraris.

Nel frattempo, Tina vorrà stare vicina a sua mamma e, per farlo, deciderà di non operarsi più e informerà i suoi familiari della sua decisione. Inoltre, Salvatore e Armando avranno un chiarimento, durante il quale il magazziniere rivelerà i sentimenti che prova per sua mamma. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Agnese e Armando potranno vivere liberamente il loro amore.