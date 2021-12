Il papà di Manuel Bortuzzo è finito al centro del clamore mediatico. Scendendo nel dettaglio, il signor Franco ha aperto un account su Twitter per sostenere il figlio impegnato al GFVip. Tra un video e l'altro, però, l'uomo continua anche a pungere Lucrezia Selassié. Il signor Franco infatti, ha condiviso un video contro la principessa.

L'episodio incriminato

La vicinanza tra Manuel e Lulù (Lucrezia Selassié all'anagrafe) non è mai stata vista di buon occhio dalla famiglia del nuotatore. In varie occasioni, il signor Franco ha punzecchiato la principessa d'Etiopia.

A poche ore dalla messa in onda della 24^ puntata del GFVip, il papà di Bortuzzo è tornato ad attaccare Lucrezia. Nel dettaglio, l'uomo su Twitter ha ricondiviso un video la cui protagonista è proprio la 23enne. Nella clip si vede la principessa insultare uno dei costumisti del Reality Show per il vestito scelto per lei. Le parole utilizzate dalla ragazza non sono state affatto tenere, ma ormai si tratta di una cosa passata. Al contrario, il papà del nuotatore ha rimarcato il suo "astio" nei confronti della gieffina.

Il commento di alcuni utenti

Il gesto del signor Franco Bortuzzo non è passato inosservato. Su Twitter, l'opinione pubblica si è spaccata. Un utente ha sostenuto che la famiglia di Manuel sia ossessionata dalla principessa d'Etiopia.

Un altro utente ha fatto sapere di non volere dare visibilità al papà di Manuel. Una fan di Lucrezia si è detta pronta a non dare più visibilità a Franco Bortuzzo, ma in questo caso non è riuscita a trattenersi.

Tra i vari commenti, un utente ha spiegato che l'uomo ha ragione in quel video. Un altro utente, però, ha fatto notare che probabilmente Lucrezia ha avuto un atteggiamento sbagliato, ma non aveva alcun senso condividere quel video per screditare la ragazza.

Infine, un utente ha ricordato che anche Manuel sta avendo un comportamento sbagliato verso la coinquilina.

Manuel e Lulù: è calato il gelo

Dopo la 24^ puntata del GFVip, tra Manuel e Lulù sembra essere calato definitivamente il gelo. La principessa dopo avere avuto un attacco di panico in diretta, nel post-puntata ha cercato conforto nel 22enne.

Il nuotatore, però, anziché sostenerla ha sbottato. Nel dettaglio, Manuel ha fatto sapere di non volere parlare con la coinquilina e di essersi vergognato per lei.

Come un fiume in piena, Bortuzzo ha invitato Lucrezia a prendersi le sue responsabilità. Poi ha fatto sapere di non volere avere nulla a che fare con lei. Il gieffino anche in puntata al momento delle nomination aveva precisato ad Alfonso Signorini di non condividere l'atteggiamento avuto dalla principessa durante la diretta.