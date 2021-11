Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 e secondo le trame della settimana dal 6 al 10 dicembre ci saranno molti colpi di scena. Salvatore continuerà a essere molto duro con sua madre, mentre Agnese avrà un malore e verrà ritrovata priva di sensi. Tra Gemma e Marco scatterà il primo bacio, mentre Dora proverà ad avvicinarsi ancora a Nino. Flora sarà messa con le spalle al muro da Adelaide, mentre Stefania inizierà a lavorare fianco a fianco con Marco e continuerà a non stimarlo. Marcello e Ludovica, invece, saranno sempre più distanti a causa delle differenze sociali.

Gemma e Marco ostacolati da Stefania

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 dicembre rivelano che ci saranno novità per Stefania si trasferirà a casa Colombo e successivamente inizierà a lavorare accanto a Marco. Tra i due il rapporto lavorativo sarà sin da subito burrascoso e Stefania continuerà a non nutrire stima per lui, tanto che vorrebbe proteggere Gemma dal ragazzo che considera poco onesto. Al centro delle scene ci sarà anche Tina che a breve dovrà sottoporsi all'intervento e questo causerà ansia in Agnese.

Anna non approverà l'atteggiamento di Salvatore: anticipazioni 6-10 dicembre

Nel corso della settimana de Il Paradiso delle signore 6 dal 6 dicembre al 10 dicembre, Agnese lavorerà molto per evitare di pensare alle preoccupazioni e complice l'ansia per l'operazione rischierà di mettere in pericolo il grande magazzino.

Infatti lascerà il ferro da stiro accesso, ma fortunatamente non accadrà nulla. In ogni caso Vittorio esorterà la madre di Tina a prendersi una pausa dal lavoro. Nel frattempo tra Marcello e Ludovica la distanza dovuta alle differenze sociali sarà sempre più ingombrante.

Dora proverà ad avvicinarsi di più a Nino: anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 dicembre raccontano che nonostante l'ansia per l'imminente operazione di Tina, Salvatore continuerà a essere molto duro con sua madre. Questo atteggiamento non piacerà ad Anna, mentre la madre di Tina avrà un malore e sarà ritrovata priva di sensi.

Al negozio di Vittorio ci sarà aria di festa e la preparazione dell'albero di Natale farà avvicinare Dora a Nino. Nel frattempo, Flora sarà confermata a tempo indeterminato come la stilista del Paradiso, ma la donna non dimenticherà la sua voglia di verità per la morte di Achille e Adelaide avvertirà in lei ancora qualcosa di misterioso. La contessa tenderà una trappola alla stilista e funzionerà: Flora confesserà di voler indagare sui Guarnieri per scoprire qualcosa sulla scomparsa di Achille. Infine, nonostante l'opposizione di Stefania, tra Gemma e Marco scatterà il bacio.