Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 9 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena. Agnese, la quale sta vivendo un brutto momento a causa delle tensioni con i suoi figli, ha avuto una grave dimenticanza. La donna ha dimenticato il ferro da stiro acceso in atelier, rischiando di far scoppiare un incendio all'intera struttura. Conti, dopo aver appreso ciò che è successo, capirà che la signora Amato sta accusando lo stress per l'operazione di Tina.

Pertanto, spiegherà alla sua dipendente che sarebbe meglio se si concedesse qualche giorno di pausa. Adelaide, intanto, porterà avanti il suo piano per far uscire allo scoperto Flora. La giovane, al contempo, correrà il rischio di essere smascherata, pur di far luce sulla morte del padre. La stilista comprenderà che, per svolgere al meglio le sue indagini, dovrà scoprire qualcosa in più sul conto dei Guarnieri.

Il Paradiso, trama 9 dicembre: la dimenticanza di Agnese avrebbe potuto causare un disastro

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 9 dicembre si scoprirà che Agnese ha commesso un grave errore. La donna, la cui mente è annebbiata dai pensieri e dai dispiaceri, è andata via dall'atelier senza spegnere il ferro da stiro.

Questa sua dimenticanza avrebbe purtroppo potuto generare un incendio all'interno della struttura. Per la sarta non sarà affatto piacevole comprendere di aver compiuto un gesto che avrebbe potuto compromettere seriamente il futuro del grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso: Vittorio spinge Agnese a prendere dei giorni di ferie

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 9 dicembre, preannuncino che Vittorio capirà che la signora Agnese ha commesso una leggerezza a causa della preoccupazione per Tina. Conti, tuttavia, ignora che la donna non ha il cuore leggero anche per via dei suoi problemi con Salvo, il quale è andato via di casa e la tratta con freddezza.

Pertanto, stimandola come collaboratrice della sua azienda, la inviterà a concedersi qualche giorno di pausa, per poter rilassarsi. Al grande magazzino, intanto, sarà allestito un grande albero di Natale, sul quale vengono appesi dei bigliettini dei desideri. Dora, da tempo invaghita di Nino, si chiederà cosa possa aver scritto il ragazzo.

Il Paradiso, puntata 9/12: Adelaide vuole smascherare Flora

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso in onda il 9 dicembre svelano che Adelaide non mollerà a presa con Flora. La donna è pronta a tutto, pur di farla uscire allo scoperto, per comprendere se sta indagando sulla morte del padre. Flora, al contempo, vuole andare fino in fondo per scoprire se Adelaide ed Umberto hanno ucciso il suo consanguineo. Pertanto la giovane cercherà di investigare sul passato dei Guarnieri, per scoprire cosa nascondono.