Con la puntata che andrà in onda venerdì 10 dicembre 2021 terminerà un'altra settimana di intrighi, all'interno della soap de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Nonostante la disapprovazione di Stefania, circa la possibile relazione tra Marco e Gemma, i due ragazzi riusciranno a vedersi di nascosto e tra di loro scatterà il primo bacio. Nel frattempo a Villa Guarnieri, Flora sfrutterà il tranello attuato da Adelaide per sviare la contessa e Umberto dalla verità. Intanto Tina e Agnese saranno preoccupate per l'intervento della cantante: la data sarà programmata.

La sarta non riuscirà ancora a parlare con Salvatore: il ragazzo non sarà disposto a perdonare la madre. Tuttavia sommersa dall'agitazione, la moglie di Giuseppe avrà un malore. Saranno Tina e Vittorio che ritroveranno Agnese per terra.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina e Agnese sommerse dalla tensione

Nel corso della sessantacinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa venerdì 10 dicembre, a casa Amato si respirerà aria di tensione. Tina avrà fissato la data dell'intervento e Agnese non potrà fare a meno di essere agitata. La sarta non potrà contare sul sostegno di Salvatore perchè il ragazzo continuerà ad essere freddo e duro nei suoi confronti. Il comportamento rancoroso preoccuperà Anna.

La signorina Imbriani si infastidirà molto e inizierà a pensare che il titolare della Caffetteria potrebbe non essere il suo prototipo di uomo. Nel frattempo a Villa Guarnieri, Umberto rimarrà molto deluso dal comportamento di Flora. Il commendatore non si sarebbe mai aspettato un sotterfugio da parte della stilista, che reputava non essere abbastanza furba per scoprire tutta la verità sulla scomparsa del padre.

La signorina Gentile sfrutterà il tranello per sviare Umberto e Adelaide dalla verità.

Il Paradiso 6, scatta il bacio tra Gemma e Marco

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il 10 dicembre, rivelano nel dettaglio che Stefania continuerà a pensar male di Marco. La figlia di Ezio e Gloria cercherà in tutti i modi di proteggere la sorellastra, affermando di non approvare la possibile storia d'amore tra Gemma e Sant'Erasmo.

Nonostante le parole di Stefania, i due ragazzi si daranno appuntamento di nascosto e scatterà anche il primo bacio. La signorina Zanatta sarà emozionantissima e non farà altro che pensare a questo magico momento trascorso con il ragazzo di cui si è infatuata. In preda ad una grave crisi emotiva, la signora Amato non si sentirà bene e a causa di un malore cadrà a terra. A ritrovarla priva di sensi saranno la figlia Tina e il direttore del grande magazzino.