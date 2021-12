Fervono i preparativi per il rinnovato Festival di Sanremo. Dopo l'annuncio degli artisti Big ammessi alla gara, tra le reazioni più disparate del web fa ora rumore quella piccata di Francesco Monte. L'ex Uomini e donne ha lanciato un attacco social alla produzione del Festival, contestando la partecipazione alla kermesse musicale italiana di Ana Mena. Questo dal momento che lei è straniera e non italiana. Ma cosa lo ha spinto all'attacco? Alla luce dell'indiscrezione lanciata da un blogger, che evidenzia i presunti esclusi dalla gara sanremese, Francesco Monte non avrebbe mandato giù di non essere ammesso alla kermesse a beneficio della cantante.

Sanremo 2022 verso il via

Al timone del Festival di Sanremo, per l'edizione Sanremo 2022, è stato confermato Amadeus. Il volto Rai farà da conduttore e direttore artistico dell'evento ligure per il terzo anno consecutivo. Il che è emerso in occasione del recente appuntamento tv del Festival tenutosi per il girone Sanremo Giovani. Occasione in cui, tra le altre cose, Amadeus ha annunciato la lista dei 22 artisti Big ammessi alla gara:

Elisa Dargen D’Amico Gianni Morandi Donatella Rettore Ditonellapiaga Noemi Highsnob Hu Le Vibrazioni Sangiovanni Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Ana Mena Emma Achille Lauro Michele Bravi Iva Zanicchi Rkomi Fabrizio Moro Mahmood & Blanco Irama Giusy Ferreri Aka7even Giovanni Truppi

Una lista che fa discutere non poco in rete.

E non solo tra gli utenti comuni, ma anche tra i principali indiziati esclusi dalla kermesse. Tra quest'ultimi, Francesco Monte.

Francesco Monte non ci sta alla partecipazione di Ana Mena a Sanremo

Rispetto all'annuncio dei 22 artisti Big di Sanremo 2022, desta ora clamore la reazione di Francesco Monte. Il giovane contesta la presenza della spagnola Ana Mena all'evento Rai, in un post al veleno condiviso via social: “Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”.

E l'ex tronista di Uomini e donne non è il solo ad essere tra i presunti esclusi dal Festival, spoilerati da Davide Maggio.

Tra gli esclusi, inoltre, vi sarebbero: Marco Masini, Bobby Solo, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Boomdabash, Tecla con Alfa, Povia, Anna Tatangelo, Mr Rain, Bianca Atzei, Cosmo, The Supreme.

Pago e The Kolors tra gli esclusi dalla gara

Anche The Kolors sarebbero tra i candidati esclusi dal Festival. Il leader Stash avrebbe, non a caso, tolto il segui ad Amadeus via social.

Rispetto alla bocciatura del Festival, anche Pago reagisce in un post di sfogo, mettendo d'accordo l'opinione di molti utenti via social: “Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti SI son sempre gli stessi, proprio come i NO“.

Insomma, la kermesse comincia a fare rumore. Non ci resta che attendere il via del Festival, la cui messa in onda è prevista dal 1° al 5 febbraio su Rai 1, per saperne di più.