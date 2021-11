Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera nostrana per l'episodio di martedì 7 dicembre raccontano che la contessa Adelaide si mobiliterà per tendere un tranello a Flora, mentre il prossimo numero del Paradiso Market sarà focalizzato sugli sforzi del team dell'atelier. Vittorio, intanto, chiederà a Stefania di collaborare con Marco in redazione. Agnese, infine, rimprovererà Armando per non aver svelato a Salvatore della loro relazione sentimentale, nel frattempo la differenza di ceto sociale si farà sempre più marcata tra Ludovica e Marcello.

La contessa Adelaide ordirà un piano per smascherare Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 62 della sesta stagione riportano che a casa Colombo sarà ora di colazione e tutti parteciperanno a questo momento giornaliero.

La contessa Adelaide, nel mentre, comincerà a sospettare che Flora abbia in mente qualcosa, così Di Sant'Erasmo di mobiliterà per tendere un tranello alla Ravasi al fine di smascherarla.

Vittorio chiederà a Stefania di collaborare con Marco al prossimo numero del Paradiso Market

Le trame della soap opera italiana per l'episodio di martedì 7 dicembre, anticipano che il prossimo numero del Paradiso Market sarà incentrato sulle ingenti fatiche messe in campo dalla squadra di lavoro dell'atelier.

Vittorio, quindi, vorrà che ne venga fuori un lavoro certosino e chiederà a Stefania di lavorare a fianco di Marco nella redazione.

Facile intuire come la collaborazione tra la giovane Colombo e il nipote della contessa Adelaide si farà, sin da subito, burrascosa.

Agnese rimprovererà Armando di non aver confessato della loro relazione a Salvatore

Gli spoiler de Il Paradiso 6 per la puntata di martedì 7 dicembre svelano che l'iniziativa di Armando di parlare con Salvatore non andrà particolarmente a genio ad Agnese.

La signora Amato, difatti, rimprovererà il suo amante in quanto non è stato in grado di confessare della loro storia sentimentale clandestina al fidanzato di Anna.

La differenza di ceto sociale tra Ludovica e Marcello si farà sempre più pressante

Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio di martedì 7 dicembre rivelano che la storia d'amore tra Ludovica e Marcello è stata costellata da momenti indimenticabili, ma sulla coppia ha sempre gravato la differenza di status sociale.

Da quando, poi, Barbieri e Brancia non si sono trovati d'accordo sull'esternare alla luce del sole la loro relazione, tale differenza di ceto è parsa divenire più marcata.

La contessa Adelaide, infine, procederà con la propria strategia per far uscire allo scoperto Flora.