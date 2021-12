Alex Belli non smette di stupire al GF vip: dopo la dichiarazione d'amore a Soleil Sorge, arriva anche il turno di Davide Silvestri: l'attore ha sostanzialmente dichiarato a Davide di essersi "innamorato" anche di lui e di avere una "connessione artistica" più forte di quella instaurata con Soleil. Il tutto è avvenuto nella piscina della casa l'8 dicembre.

Alex Belli e Davide Silvestri: un'altra chimica artistica

Alex Belli al Grande Fratello Vip nelle scorse ore è stato protagonista di una nuova "dichiarazione" d'amore: stavolta il destinatario è Davide Silvestri.

L'attore ha confessato al collega, con il quale si trovava in piscina, di avere con lui una "connessione artistica" forse più alta di quella instauratasi con Soleil Sorge, chiarendo quanto sia difficile trovare questa forte alchimia con un'altra persona. "Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te", ha dichiarato Belli a Silvestri.

La prosecuzione del discorso di Alex Belli è ancora più significativa: "Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l'ho lasciata fluire, è il mio dono". Alex ha infine concluso: "Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c'è questa cosa".

Belli diviso tra Soleil Sorge e Delia Duran

Alex Belli da tempo è impegnato sentimentalmente, fuori dalla casa, con Delia Duran, ma al Gf vip ha dichiarato di essersi innamorato anche di Soleil Sorge. Il particolare feeling con quest'ultima è stato inizialmente mascherato dall'attore con la definizione di "chimica artistica".

Però Alex poi non ha più potuto negare la particolare affinità nata con Soleil, confessandole di essersi innamorato di lei per la sua dolcezza e per tutte le sue sfaccettature. Questo gesto, però, non avrebbe fatto venir meno l'amore per la sua Delia: infatti Alex ha chiarito di amare entrambe le donne.

Da ormai qualche giorno Delia ha scelto di rispondere con il silenzio: la donna, infatti, non si è presentata né in studio né nella casa e non ha neanche telefonato ad Alex per un chiarimento, nonostante le fosse stata data questa possibilità dagli autori del Grande Fratello durante una diretta.

Nel frattempo Soleil Sorge ha ammesso di "amare Alex come essere umano", non capendo, però, come possa dire Belli di amare due persone allo stesso modo. Inoltre, la ragazza ha specificato di avere una persona al di fuori con cui ha intenzione di costruire qualcosa che vada oltre l'attrazione fisica.