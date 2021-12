Saranno tantissimi i colpi di scena che riguarderanno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse su Rai 1 agli inizi del 2022. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, sembrerebbe che la contessa di Sant'Erasmo e Flora diventeranno complici, circa le indagini sulla morte di Achille Ravasi. A livello sentimentale invece, l'amato direttore del grande magazzino Vittorio Conti ritroverà l'amore dopo la separazione da Marta Guarnieri e l'allontanamento da Tina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ravasi difende la contessa sulle accuse di Achille

Scintillanti novità caratterizzeranno i nuovi episodi della fortunata soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda nel 2022. Gli spoiler rivelano che ci sarà un clamoroso cambiamento sulla morte di Achille Ravasi e stando alle dichiarazioni dell'attrice che interpreta Adelaide (Vanessa Gravina), sembrerebbe che la Gentile prenderà le difese della contessa di fronte al giudice. Tutto avrà inizio quando Flora, dopo aver scoperto che suo padre non era altro che un truffatore, deciderà di abbandonare le indagini sulla sua morte. La giovane stilista accetterà il consiglio di Ludovica, ovvero quello di non farsi nemica la famiglia Guarnieri.

Nel frattempo in vista delle festività natalizie, la contessa sarà sommersa dalla solitudine e al nuovo anno deciderà di lasciare la città per prendersi un periodo di riflessione a Parigi. A villa Guarnieri quindi rimarranno soltanto Flora e Umberto, il quale si avvicinerà sempre di più alla ragazza. La figlia di Achille darà l'impressione di accettare il corteggiamento del commendatore ma le sue intenzioni saranno altre.

A far luce su questa storia è stata Vanessa Gravina che nel corso di un'intervista ha dichiarato che la contessa dovrà affrontare una triste verità, una volta tornata dal suo viaggio. Le indagini sulla morte del suo ex marito si riapriranno nuovamente e pensando si trattasse di omicidio, tutti i sospettati dovranno presentarsi in tribunale per consegnare le proprie deposizioni.

Tuttavia le anticipazioni rivelano che Flora entrerà inaspettatamente in aula e prenderà le difese di Adelaide. Cosa ha in mente la figlia di Achille?

Il Paradiso 6, Conti innamorato ma non di Marta

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso 6 rivelano che Vittorio Conti troverà l'amore. Dopo la separazione da Marta Guarnieri, il direttore del grande magazzino si innamorerà di un'altra donna. Nonostante l'avvicinamento a Tina Amato, il cognato di Beatrice farà breccia nel cuore di una nuova ragazza, dopo l'arrivo di Sandro Recalcati che lo separerà notevolmente dalla giovane cantante. Per conoscere l'identità della fidanzata di Conti, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo.