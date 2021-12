Sophie Codegoni è stata una tronista di Uomini e donne e, attualmente, è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, la modella ha scelto Matteo Ranieri ma, dopo pochi giorni, la relazione con il corteggiatore ligure è terminata. Alessandro Rosica, nella serata di venerdì 17 dicembre, ha commentato la diretta del GF Vip e, parlando di Sophie, ha rivelato che ai tempi in cui era una tronista, avrebbe preso in giro la redazione e, pertanto, sarebbe stata radiata dal programma.

Uomini e Donne: Sophie Codegoni sarebbe stata radiata dallo show

Sophie Codegoni ha concluso la sua partecipazione a Uomini e Donne con la classica scelta con i petali rossi. In quell'occasione, la tronista aveva deciso di lasciare la trasmissione con Matteo Ranieri, ma la loro storia d'amore è naufragata dopo pochi giorni. Dopo avere terminato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, l'influencer non è più tornata nel programma di Canale 5, prendendo una strada diversa e partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha rivelato un retroscena sull'ex tronista, affermando che, a detta sua, la modella sarebbe stata radiata dalla trasmissione.

Uomini e Donne: secondo Alessandro Rosica, Sophie avrebbe preso in giro la redazione

A tal proposito, Rosica ha aggiunto dettagli in più riguardo la vicenda. Infatti, Alessandro ha affermato: ''Ricordiamo che è stata radiata da Uomini e Donne, radiata per avere preso in giro la redazione e tutti, perché mentre era con Matteo si vedeva con altri''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento, l'unica cosa certa è che Ranieri, dopo la delusione d'amore in seguito alla rottura con Sophie, ha avuto una nuova opportunità all'interno del dating show di Canale 5, diventando tronista, mentre Codegoni non è più andata nella trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri è tronista e non è stata menzionata Sophie

Un'altra cosa che è saltata subito all'occhio dei telespettatori è stato il video che la redazione di Uomini e Donne ha fatto per presentare Matteo come nuovo tronista. Infatti, durante la sorpresa che Maria De Filippi e il suo staff hanno preparato all'ex corteggiatore per informarlo che volevano offrirgli la possibilità di sedersi sulla poltrona rossa, non è stata mai menzionata Sophie. Inoltre, nel filmato relativo alla partecipazione di Ranieri come corteggiatore di Codegoni, non sono state mostrate immagini dell'ex tronista. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se l'ex tronista tornerà in studio in qualità di ospite o se venga contattata dalla redazione per qualche intervista sul magazine della trasmissione.