Le vicende de Il Paradiso delle Signore 6 sono state caratterizzate fino ad ora da nuove storyline introdotte grazie alle new entry e al ritorno, a distanza di qualche anno dalla loro ultima apparizione, di alcuni personaggi. Tuttavia, sta per iniziare una fase importante della fiction in cui diversi colpi di scena da ora alla fine dell'anno daranno una scossa alle trame che ripartiranno nel 2022. Un primo "avvertimento" è arrivato da Roberto Farnesi che nelle ultime ore tramite instagram ha suggerito ai fan di prepararsi a ciò che accadrà nelle prossime puntate.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6, Roberto Farnesi anticipa: 'Preparatevi'

La soap Il Paradiso delle signore continua ad appassionare ogni giorno milioni di telespettatori. La fiction daily, anche quest'anno, è caratterizzata da trame intricate e nuovi intrecci amorosi che, stando agli ascolti, pare siano molto apprezzati dal pubblico. Secondo le anticipazioni, dopo gli iniziali sviluppi le vicende del grande magazzino stanno per infittirsi e bisogna aspettarsi risvolti inattesi dietro l'angolo, in primis nella storyline incentrata sulla morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Roberto Farnesi, aka Umberto Guarnieri, alcune settimane fa aveva già anticipato un grande colpo di scena. Nelle ultime ore con un secco "Preparatevi" ha confermato l'arrivo di una svolta nella vicenda che coinvolgerà il commendatore, la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e, recentemente, la figlia del defunto, Flora Gentile (Lucrezia Massari).

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Umberto diviso tra le preoccupazioni di Adelaide e le ricerche di Flora

Una foto fornitale da Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) darà inizio ad un compromettente avvicinamento tra Flora Gentile e Umberto Guarnieri. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rilasciate online rivelano che tutto partirà quando la giovane stilista noterà nell'immagine un dettaglio sospetto che la spingerà ad andare avanti con le sue ricerche.

Da una parte ci sarà Adelaide di Sant'Erasmo sempre più impensierita dalla riapertura delle indagini sulla morte del marito, dall'altra Flora che commetterà un'azione imprudente. L'americana si introdurrà nello studio di Umberto per cercare informazioni utili che confermino i suoi sospetti. Dunque, il banchiere sarà impegnato su due fronti.

Da un lato cercherà di tranquillizzare la cognata, dall'altro dovrà affrontare l'avventatezza della stilista.

Umberto e Flora saranno protagonisti di un intenso 'avvicinamento'

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 Flora intensificherà le sue ricerche sulla morte di Achille Ravasi. Tuttavia, il commendatore Guarnieri non abbasserà la guardia e la coglierà in flagrante. Come si giustificherà la giovane quando Umberto la troverà a rovistare nel suo studio? Si può solo anticipare che ci sarà un risvolto che era nell'aria già da tempo. I due si ritroveranno pericolosamente vicini al punto da scambiarsi un fugace bacio. Bisognerà capire se il commendatore è realmente interessato alla figliastra di Adelaide o se il suo sarà solo un modo per dirottare altrove i sospetti della ragazza.