Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda martedì 21 dicembre 2021 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. In vista del Natale, Vittorio deciderà di organizzare una riffa di beneficenza. La contessa di Sant'Erasmo ed il commendatore ne prenderanno parte, donando un premio di valore. Nel frattempo Agnese e Armando vorranno trascorrere insieme le festività natalizie ma per non creare problemi, vorranno parlarne con Tina e Salvo. Ezio invece vorrà farsi avanti con Veronica, chiedendole di sposarla. Prima di convolare a nozze con lei, il padre di Stefania dovrà ottenere il divorzio da Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il desiderio di Agnese e Armando

Nel corso del settantaduesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il 21/12, Agnese potrà finalmente riavvicinarsi al suo amato Armando. In vista delle festività, i due amanti avranno il desiderio di trascorrere il Natale insieme. Prima di organizzarsi però, dovranno ottenere il consenso di Tina e Salvatore, nonostante quest'ultimi abbiano accettato la relazione extra coniugale tra loro madre e il capo magazziniere. Dopo il trasferimento di Stefania a casa del padre, Irene si sentirà triste e cercherà in tutti i modi di recuperare il tempo perso. Tuttavia la signorina Cipriani avrà in mente di organizzare una cena a casa sua la vigilia di Natale.

Ezio intanto desidererà fare il grande passo con la sua compagna Veronica. Il direttore della Ditta Palmieri vorrà sposare la madre di Gemma ma per farlo dovrà porre fine al suo precedente matrimonio con la Moreau.

Il Paradiso 6, Adelaide da in beneficenza un dono di valore

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmesso martedì 21 dicembre 2021, rivelano nel dettaglio che Nino ammetterà il suo stato d'animo.

Dopo essersi avvinato a Dora, il giovane rifletterà sulla possibilità di lasciare definitivamente il seminario. Tuttavia Don Saverio continuerà a dare la colpa al lavoro di Nino al grande magazzino. Secondo il parroco della città, il ragazzo è stato tentato da qualche Venere e per questo motivo vorrà interrompere i suoi studi per diventare un prete.

Nel frattempo in atelier, la signorina Colombo racconterà al dottor Conti dell'intervista all'attrice famosa realizzata insieme a Marco. Sentendo le parole della ragazza, il direttore del grande magazzino avrà un'idea per l'evento di Natale. Vittorio penserà ad una lotteria a scopo benefico.Tutti i premi di valore verranno regalati ai più bisognosi. A partecipare alla riffa saranno anche Umberto e Adelaide che decideranno di consegnare un ricco dono.