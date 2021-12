Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate in onda su Rai 1 dal 20 al 24 dicembre 2021. Grande svolta a casa Colombo. Nonostante il riavvicinamento a Gloria, Ezio chiede a Veronica di sposarlo. Tuttavia, deve prima dimostrare di essere vedovo. Senza mezzi termini, Colombo richiederà a Gloria il suo certificato di morte. Come reagirà la bella Moreau? Buone notizie per Dora che, finalmente, bacia Nino.

Il Paradiso delle signore trame puntate dal 20 al 24 dicembre 2021

Dopo aver parlato con i propri figli, Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) possono vivere un momento di pace e pensare anche di trascorrere le festività natalizie insieme.

Lo stesso non si può dire di Salvatore (Emanuel Caserio) che, con il suo comportamento ostile nei confronti della madre, non ha fatto altro che allontanare Anna (Giulia Vecchio). La bella Imbriani non pare voler tornare sui suoi passi.

Nel frattempo, Stefania affianca Marco durante un'importante intervista e tra i due sembra esserci una strana complicità: chi disprezza compra, recita un famoso proverbio. L'intervista darà modo a Vittorio di pensare a un'iniziativa benefica, alla quale Adelaide e Umberto partecipano con una ricca donazione.

Dora e Nino si baciano

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore, Dora troverà il coraggio di manifestare i suoi sentimenti a Nino, in crisi mistica. Il capo magazziniere pare proprio che abbia abbandonato l'idea di diventare seminarista.

Dopo tanto tempo, arriverà l'atteso bacio tra Dora e Nino.

Intanto, ci sarà una graditissima sorpresa per Vittorio. Oltre ad abbracciare Serena, Conti passerà il Natale in compagnia di Beatrice, come era già accaduto lo scorso anno. Che si riaccenda la scintilla?

Ezio chiede a Veronica di sposarlo, spoiler Il Paradiso delle Signore

Ezio (Massimo Poggio) vuole regolarizzare la sua posizione con Veronica (Valentina Bartolo). Tuttavia, prima di convolare a nozze con lei, deve dimostrare di essere realmente vedovo. Il signor Colombo decide così di spezzare il cuore di Gloria (Lara Komar) chiedendole di fornirgli il suo certificato di morte.

Per lei, sarà un boccone molto amaro da digerire, visto che sperava in un riavvicinamento.

Attenzione però, perché tutto potrebbe cambiare dopo un incontro di Ezio e Veronica con Gloria all'uscita del cinema.

Nel frattempo, Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) verranno invitati da Adelaide a Villa Guarnieri per la cena di Natale. Un fatto alquanto strano, vista l'antipatia della contessa nei confronti di Barbieri: che abbia in mente qualcosa? Non resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate per scoprirlo.