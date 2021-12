La programmazione Rai per il periodo di Natale 2021 prevede la messa in onda di numerosi film, cartoni e concerti che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia e delle altre reti. Non mancheranno i consueti appuntamenti con i classici Disney, tra cui Cenerentola che sarà trasmessa in prime time.

Film e cartoni Disney: la programmazione Rai per Natale 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione Rai di Natale 2021 prevede che tra i film e cartoni previsti nella fascia serale, ci saranno un po' di appuntamenti con i classici Disney che andranno in onda nel corso delle varie giornate di festa.

Si parte il 20 dicembre con il film Alla ricerca di Dory che andrà in onda su Rai 2 in prima serata. Sabato 25 dicembre sarà la volta di Coco che andrà in onda su Rai 3 mentre il 26 dicembre sarà trasmessa la pellicola Maleficent.

Spazio anche ai classici della tradizione Disney: il 27 dicembre sarà la volta del film Cenerentola che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30 circa.

Anche La bella e la bestia nel prime time natalizio Rai

Il 29 dicembre, sempre in prime time sulla rete ammiraglia della Tv di Stato, sarà trasmessa la pellicola Disney La bella e la bestia.

E poi ancora, un altro appuntamenti canonico del periodo delle feste natalizie 2021 sarà quello con L'Anno che verrà, la trasmissione del 31 dicembre che accompagna gli spettatori verso l'arrivo del nuovo anno.

Anche quest'anno, al timone dello show in onda su Rai 1 ci sarà il confermatissimo Amadeus (padrone di casa del prossimo Festival di Sanremo 2022).

Amadeus protagonista delle feste di Natale Rai: in prime time con L'anno che verrà

Una serata ricca di ospiti e musica dal vivo che terrà compagnia gli spettatori e il pubblico della rete ammiraglia fino allo scoccare della mezzanotte, quando si festeggerà l'arrivo del 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre Amadeus, il prossimo 6 gennaio, sarà al timone di una serata speciale del game show I Soliti Ignoti in onda in prime time su Rai 1, durante la quale verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia.

Un altro appuntamento canonico della programmazione Rai delle feste natalizie 2021 è quello con il Circo di Montecarlo che andrà in onda per due serate sulla terza rete.

Il primo appuntamento è quello del 24 dicembre cui seguirà la seconda e ultima puntata del 31 dicembre.

E poi ancora le anticipazioni sulla programmazione Rai di questo Natale 2021, prevede anche la messa in onda sulla rete ammiraglia di uno speciale della trasmissione "Stanotte a..." con protagonista Alberto Angela.

La serata del 25 dicembre, il divulgatore scientifico porterà gli spettatori alla scoperta delle bellezze di Napoli.