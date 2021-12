Le puntate de Il Paradiso delle Signore proseguono la propria messa in onda su Rai 1. Nell'episodio che andrà in onda nella giornata di mercoledì 5 gennaio ci sarà un colpo di scena. Infatti, Ezio e Veronica scopriranno che per convolare a nozze non occorrerà soltanto il certificato di morte della moglie di Colombo, ma sarà necessaria anche la testimonianza di zia Ernesta. Nel frattempo, Gloria spiegherà a suo marito che la zia sta arrivando a Milano ed è al corrente di ogni cosa su di lei. Nella puntata, inoltre, Sandro telefonerà a casa Amato.

Il Paradiso delle signore, trama 5/1: Ezio e Veronica scoprono che il certificato di morte di Gloria non basta per sposarsi

Ezio e Veronica hanno una storia d'amore da qualche tempo e, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore hanno deciso di convolare a nozze. Purtroppo, però, il matrimonio di Zanatta e Colombo non potrà essere celebrato, finché non verrà ufficialmente dichiarata morta Gloria.

Infatti, nei precedenti episodi della fiction di Rai 1, il papà di Stefania aveva informato sua moglie di avere intenzione di richiedere il certificato del suo decesso. La strada di Veronica e Ezio sarà in salita perché, per poter pronunciare il fatidico 'sì', sarà necessaria anche la testimonianza di zia Ernesta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5/1: zia Ernesta deve testimoniare in tribunale che Gloria è morta

Nel frattempo, la capocommessa de Il Paradiso delle signore avrà una conversazione con suo marito. Infatti, la mamma di Stefania avvertirà Ezio del fatto che Ernesta sarebbe arrivata a breve a Milano. Inoltre, la signorina Moreau dirà al direttore commerciale della Palmieri che la zia è a conoscenza di ogni cosa sul suo conto.

Quando Ernesta farà rientro nel capoluogo lombardo, Stefania si confiderà con lei. A tal proposito, la giovane Colombo spiegherà di essere contenta per la relazione di suo padre con Veronica, ma le rivelerà di sentire la mancanza di sua mamma.

Il Paradiso delle signore, episodio 5 gennaio: Sandro telefona a casa Amato

Inoltre, nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata di mercoledì 5 gennaio, ci sarà un colpo di scena.

Dopo mesi di lontananza e assenza dal set, inizierà a comparire, seppur a distanza, il personaggio di Sandro. Infatti, nell'episodio della fiction di Rai 1, Recalcati telefonerà a casa Amato.

La chiamata non avrà un lieto fine, perché Tina chiederà alla persona che risponderà al telefono di non passarglielo e di coprirla. Al momento, non è chiaro chi alzerà la cornetta per rispondere alla chiamata e se la cantante riuscirà nel suo intento di non parlare con suo marito.