In Love is in the air, Aydan vorrà che Serkan chieda la custodia esclusiva di Kiraz. Di fronte al diniego del figlio, la donna userà uno stratagemma per raggiungere il suo scopo. La madre di Serkan non perdonerà Eda per il fatto che abbia tenuto nascosto per cinque anni a Serkan, di aver avuto una figlia da lui. Pertanto vorrà far passare Eda come una cattiva madre togliendole la custodia della bambina.

Aydan vuole la custodia di Kiraz nelle prossime puntate di Love is in the air

I tempi in cui Aydan e Eda, erano affiatate e complici sembrano esser e finiti.

Nel corso della seconda stagione di Love is in the air, la madre di Serkan non prenderà affatto bene il fatto che Eda non abbia rivelato a nessuno, che Kiraz è figlia di Serkan. Tutto comunque verrà a galla e, dopo un primo momento di crisi, Serkan deciderà di fare da padre alla bambina, nella speranza anche di riprendere la sua relazione con Eda. I tre riusciranno a costruire la famiglia che hanno tanto sognato? A mettere i bastoni tra le ruote ci sarà proprio Aydan, la quale cercherà un modo per far parte della vita della nipote. Cercherà quindi di mettere in cattiva luce Eda, cercando di convincere Serkan a chiedere la custodia esclusiva della piccola Kiraz.

Aydan inganna Serkan e gli fa firmare le carte per la custodia di Kiraz

Nel corso dei prossimi episodi, Serkan non darà il consenso alla madre. L'architetto non avrà nessuna intenzione di togliere Kiraz a Eda, anche perché avrà ancora la speranza di tornare con la sua ex fidanzata. Preso atto che Serkan non vorrà chiedere la custodia di Kiraz, Aydan metterà in atto un subdolo piano per raggiungere Il suo scopo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna farà preparare i documenti con la richiesta per la custodia esclusiva ma, quando li sottoporrà a Serkan, gli farà credere che di tratra solo della richiesta per poter dare il cognome Bolat alla bambina. Un vero e proprio inganno quello che orchestrerà Aydan e che andrà a buon fine, visto che Serkan non leggerà nemmeno i documenti e, fidandosi delle parole della madre, li firmerà.

Eda scopre che Aydan vuole toglierle Kiraz e la affronta

Aydan mentirà anche a Kemal, sostenendo che Serkan ha firmato consapevolmente i documenti per la custodia esclusiva. La verità verrà però presto a galla e sarà proprio Eda, a scoprirla. La ragazza infatti ascolterà di nascosto una conversazione telefonica tra Aydan e Kemal, venendo a sapere che Serkan è stato ingannato dalla sua stessa madre. L'iniziativa per ottenere l'affidamento esclusivo di Kiraz sarà partita da Aydan e non di certo dal suo ex. Eda a, questo punto affronterà Aydan rimproverandola per la macchinazione messa in atto e per aver cercato di toglierle sua figlia. Come finirà questa intricata, story line? Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate di Love is in the air, ricordando che la soap Tv Turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 16:50.