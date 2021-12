Blanca sta appassionando i telespettatori di Rai 1. La prima stagione della fiction terminerà nella serata di martedì 21 dicembre e, nel corso del sesto episodio, Ferrando si troverà a fare i conti con il passato. Infatti, la consulente di polizia dovrà indagare sulla morte di Carmine Russo, il papà di Sebastiano. Nel frattempo, le condizioni di salute di Blanca peggioreranno a causa delle sostanze che Nanni sta mettendo nelle sue bevande. Inoltre, nella nuova puntata, Ferrando rischierà di cadere in trappola.

Blanca, trama del 21/12: Ferrando indaga sull'omicidio del papà di Sebastiano

Nella puntata che chiuderà la prima stagione di Blanca, Ferrando si troverà a occuparsi di un caso legato al suo passato. Infatti, il papà dell'ex fidanzato di sua sorella defunta, Carmine Russo, verrà ucciso. La consulente di polizia aveva accusato il compagno di Beatrice di averla uccisa, appiccando un incendio nel quale Blanca aveva perso la vista. La morte del signor Russo riaprirà quindi vecchie ferite in Ferrando. La notte dell'uccisione di Carmine, inoltre, la collega di Michele Liguori riceverà una telefonata da parte di un numero sconosciuto.

Blanca, episodio del 21/12: la salute di Ferrando è sempre più compromessa

Nelle precedenti puntate di Blanca, l'amico cuoco della consulente di polizia ha iniziato una relazione con Ferrando. Nonostante la liaison fra i due sembrerebbe andare bene, Nanni ha messo delle telecamere di sorveglianza a casa della compagna non vedente, a sua insaputa.

Inoltre, lo chef ha iniziato ad avvelenare la fidanzata, mettendole delle gocce che hanno iniziato a dare i primi malesseri alla ragazza. Infatti, nelle ultime puntate, Blanca ha affermato di sentirsi debole e ha avuto anche dei malori, ignorando che ci sia lo zampino del cuoco dietro a tutto questo. Nei secondi finali della quinta puntata, inoltre, è stata mostrata una sedia ai telespettatori, con delle cinghie e, probabilmente, l'intento di Nanni sarà quello di legare Ferrando per parlarle, immobilizzandola.

Blanca, puntata del 21/12: Ferrando rischia di cadere in trappola

Nella sesta puntata di Blanca, che andrà in onda nella serata di martedì 21 dicembre, pertanto, potrebbe esserci la resa dei conti fra Ferrando e Nanni. Le anticipazioni del finale di stagione rivelano che la consulente di polizia rischierà di cadere in una terribile trappola. Riuscirà a salvarsi? Al momento, in base alle informazioni trapelate in rete non è chiaro cosa succederà e come terminerà la prima stagione della fiction di Rai 1. Inoltre, se Ferrando dovesse scoprire quanto ha fatto Nanni alle sue spalle, ci sarà un lieto fine fra lei e Michele Liguori? Non resta che attendere la prossima puntata di Blanca, per sapere cosa acccadrà ai protagonisti della fiction.