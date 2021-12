Incredibili colpi di scena caratterizzeranno la seconda stagione di Love is in the air attualmente in onda su Canale 5. Le trame turche delle puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Eda Yildiz (Hande Ercel) avrà una reazione violenta appreso che Aydan Bolat vuole la custodia esclusiva di sua figlia Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan scopre di essere padre di una bambina

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate della seconda stagione in onda prossimamente in prima visione assoluta raccontano che Eda smaschererà il piano di Aydan nei suoi riguardi.

Tutto comincerà con esattezza quando la donna confesserà a Serkan di essere diventata madre di Kiraz a cinque anni dalla loro rottura. Inizialmente, l'architetto respingerà l'idea di fare da padre alla bambina, ma cambierà idea quando scoprirà di essere perfettamente guarito dal cancro al cervello dopo un consulto dal medico che lo aveva in cura in tutti questi anni. Pertanto, Bolat si introdurrà alla festa di compleanno di sua figlia vestito da astronauta, visto che la Yildiz le aveva fatto credere che suo padre fosse in missione nello spazio.

In questo frangente, Serkan rivelerà a Kiraz di essere il suo vero papà, stabilendo con lei un ottimo rapporto.

Aydan vuole l'affidamento esclusivo di Kiraz

Nelle puntate turche di Love is in the air, il clima di serenità tra Serkan e sua figlia Kiraz sarà oggetto di gelosia da parte di Aydan. La signora Bolat, infatti, crederà che Eda abbia sbagliato a non comunicare prima al figlio la verità sulla bambina. Per questa ragione, la donna crederà che non sia capace di svolgere il ruolo di madre, tanto da far firmare al figlio con l'inganno la richiesta di affidamento esclusivo, fingendo che sia un documento da presentare in comune per dare a Kiraz anche il cognome paterno.

Ma le macchinazioni di Aydan non termineranno qui. La donna, infatti, chiederà a Seyfi di aiutarla a trovare alcuni testimoni che depongano contro Eda al processo. Fortunatamente il tentativo della signora Bolat si rivelerà un buco nell'acqua dopo aver coinvolto Erdem e Deniz a farle da testimoni.

Eda capisce che l'ex suocera vuole toglierle la figlia

Eda ascolterà una telefonata dove Aydan parlerà con Kemal sulla custodia esclusiva di Kiraz. Inizialmente, la Yildiz crederà che sia stato Serkan a convincere la madre ad agire in tal senso. Poi capirà che l'ex fidanzato è estraneo ai fatti e per questo deciderà di affrontare l'ex suocera. Nonostante tutto, Eda non proibirà a Serkan di vedere sua figlia dopo aver rimproverato Aydan.