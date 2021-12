Love is in the air prosegue la messa in onda anche durante le festività natalizie, e nella puntata di giovedì 30 dicembre ci sarà il tanto atteso confronto tra Eda e Serkan, in cui lei gli racconterà perché cinque anni prima non gli ha rivelato di essere il papà della piccola Kiraz. Come la prenderà l'architetto?

Il confronto tra Eda e Serka

Per Eda e Serkan arriverà il confronto inevitabile: infatti l'architetto, dopo cinque anni, ha scoperto di aver avuto una figlia dalla sua ex. La ragazza gli dirà di non essersi affatto pentita di aver dato alla luce Kiraz, ma in questi ultimi anni il rimorso per non aver rivelato la verità a Serkan l'ha attanagliata; ma per lei in quel momento non c'erano alternative, visto che l'aveva messa fuori dalla sua vita in malo modo.

Sa di aver commesso un errore, ma purtroppo non sapeva veramente come comportarsi.

Serkan non le darà torto, dichiarando che se si fosse trovato nella sua posizione probabilmente avrebbe fatto lo stesso. Se ai tempi gli avesse detto di essere incinta, forse le avrebbe anche potuto chiedere di abortire. Lui sarà un po' risentito del fatto che la piccola vede in Burak una sorta di padre, ma vorrà sapere da Eda se le ha detto se il suo vero papà è morto.

In realtà è così, in quanto la ragazza alla piccola le ha raccontato che il suo papà è un astronauta che si trova in giro per lo spazio e ha fatto questo in quanto voleva che la figlia crescesse con una figura positiva del padre.

Serkan chiede a Eda del tempo per riflettere

Serkan verrà bombardato in pochi istanti di tante novità e ovviamente non saprà come comportarsi con questa nuova vita che si prospetta davanti, e vorrà avere le idee chiare per capire come muoversi, per questo chiederà a Eda del tempo per stare da solo e rifletterci su.

Eda però, prima di lasciarlo da solo tra i suoi pensieri, gli darà una cosa: le foto e i video che raccontano i primi anni di vita di Kiraz, in questo modo potrà vedere il percorso della sua bambina.

Aydan vuole sapere dove abita Eda, ma Seyfi non glielo dice

Dopo il confronto, Eda farà ritorno a casa e avrà modo di parlare con Ayfer e Melo e, ovviamente, non potrà far altro che mostrare le sue perplessità: sarà convinta che Serkan non voglia accettare questa paternità, anche se dentro di lei ha sempre nutrito qualche speranza.

Intanto Ayfer vorrà proteggere Kiraz dalle "grinfie" di Aydan, che da quando ha scoperto di avere una nipote vorrebbe fare il massimo per lei, invece Seyfi temerà che la signora possa commettere qualche errore e non piacere alla bambina, per questo non le rivelerà l'indirizzo della nuova casa di Eda. Ad ogni modo proverà a farla ragionare, dicendole che forse sarebbe meglio prima parlare con Serkan.