Nella soap opera Love is in the air arriverà il momento in cui Eda si vedrà costretta a rivelare a Serkan che è lui il padre di Kiraz. Tutto avverrà nel corso degli episodi in onda su Canale 5 dal 27 al 31 dicembre.

Bolat sarà sconvolto dalla rivelazione di Eda e si prenderà del tempo per decidere cosa fare.

Intanto Aydan perderà la testa dopo aver saputo di avere una nipote e se la prenderà con Ayfer per averla tenuta all'oscuro sino a questo momento.

Eda confessa a Serkan che lui è il padre di Kiraz

Aydan già nelle scorse puntate ha cominciato a sospettare che Kiraz fosse figlia di Eda e Serkan.

Anche Engin a dire il vero, sarà giunto alla stessa conclusione.

Nel corso delle nuove puntate, in onda sino al 31 dicembre, riusciranno a far effettuare di nascosto un test del DNA che confermerà i loro sospetti. Eda intanto, venuta a sapere da Piril che Engin e Aydan ormai avranno scoperto tutto, deciderà in un primo momento di fuggire lontano, salvo cambiare idea. Alla fine infatti, riterrà che la cosa più giusta sia quella di confessare a Serkan che è lui il padre di Kiraz. Così farà. Bolat sarà sconvolto dalla notizia.

Serkan Bolat non sa se fare da padre a Kiraz

In Love is in the air, Serkan rimarrà chiuso in casa a riflettere. Dopo una nottata di pensieri, Bolat ascolterà le ragioni di Eda e sembrerà non essere arrabbiato con lei per non avergli detto nulla della gravidanza.

Serkan infatti, le confesserà che, molto probabilmente, cinque anni prima, se avesse saputo che lei era incinta, le avrebbe chiesto di abortire. A questo punto, chiederà alla sua ex fidanzata, del tempo per riflettere sul da farsi.

Eda attende la decisione di Serkan su Kiraz

Nel frattempo, Aydan, dopo aver avuto la certezza di avere una nipote, andrà fuori controllo.

La madre di Serkan si convincerà addirittura di dover portare via Kiraz dalla famiglia di Eda. Saranno Engin e Seyfi a cercare di farla ragionare. Melek e Ayfer invece, ancora all'oscuro del fatto che Eda avrà raccontato la verità a Serkan, saranno preoccupate per lei. Eda infatti non sarà tornata a casa a dormire e non si sarà presentata nemmeno in caffetteria.

Successivamente, Eda attenderà con ansia di sapere quale sarà la decisione di Serkan. Aydan invece, accuserà Ayfer di averle tenuta nascosta la nipote per tutti questi anni.

Per scoprire tutti i dettagli si rimanda alla visione delle nuove puntate di Love is in the air, che si ricorda, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel consueto orario delle ore 16:50. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.