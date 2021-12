Tensione alle stelle nella casa del GF Vip: nonostante il Natale, i concorrenti si sono esposti per dire cosa non gli va bene del comportamento degli altri, a partire dal rispetto delle regole. Manila ha rimproverato Lulù perché, per l'ennesima volta, non ha aiutato in cucina anche se era il suo turno. Di fronte alle giustificazioni della principessina, Nazzaro ha sbottato e l'ha avvertita che la nominerà perché non collabora nelle pulizie dicendo di avere continui problemi di salute. Clarissa ha usato i social network per difendere la sorella, mentre a supportare l'ex Miss Italia ci hanno pensato molti spettatori del reality.

Scontro tra donne al GF Vip 6

A circa 24 ore di distanza da una nuova puntata del GF Vip, alcune concorrenti sembra abbiano trovato una valida motivazione per nominare una loro compagna d'avventura. Dopo il pranzo di Santo Stefano, Manila ha protestato perché Lulù non l'ha aiutata a pulire la cucina nonostante fosse anche il suo turno.

Intercettata la principessina, Nazzaro le ha subito ricordato che avrebbe dovuto darle una mano a lavare i piatti, ma lei si è giustificata dicendo che non si sentiva bene e che poteva farsi aiutare da qualcun'altro.

"Dove stavi? Sai che era anche il tuo turno. Voglio sapere se intendi fare qualcosa oppure no. Facciamo così, non fai più parte del mio gruppo, cercatene un altro", ha tuonato l'ex Miss Italia visibilmente alterata per l'atteggiamento poco collaborativo di Selassié.

La giustificazione della principessina del GF Vip

Lulù ha provato a spiegare a Manila che non l'ha aiutata in cucina perché non stava bene (pare abbia problemi ad un occhio), ma quest'ultima non ha voluto sentire ragioni: "Dici che stai sempre male. Non si può fare mai affidamento su di te".

Stanca dell'atteggiamento di Selassiè, la concorrente del GF Vip le ha anticipato che lunedì sera la nominerà proprio perché non dà mai una mano in casa.

Quando la principessina le ha ricordato che qualche giorno fa ha dovuto pulire da sola il bagno, Nazzaro ha tuonato: "L'hai lavato solo perché prima io ho passato l'aspirapolvere. Non dire bugie, non le sopporto. Qui non ci sono figli e figliastri, tutti fanno qualcosa".

Lucrezia ha cercato il sostegno di Manuel, invitandolo a confermare a Manila che non è in forma, ma l'ex Miss Italia ha chiuso la discussione così: "Basta assurdità e giustificazioni".

L'ex protagonista del GF Vip interviene sui social

In questi giorni anche Katia ha rimproverato Lulù perché non collabora nelle pulizie di casa e non rispetta gli spazi e le esigenze altrui.

È molto probabile, dunque, che stasera la principessina sarà nominata perché preferisce passare il tempo con Manuel oppure a fumare piuttosto che aiutare in cucina quando è il suo turno.

Se molti spettatori del GF Vip si sono esposti per dare ragione a Manila ricordando che non è la prima volta che Lucrezia non pulisce o non cucina perché dice di stare male (è successo spessissimo da quando il reality show è cominciato), una delle sue sorelle è andata controcorrente e se l'è presa con Nazzaro.

"Di vipere travestite da angioletti è pieno il mondo.

Ma tu detieni il primato. La tua falsità non ha confini e il tuo finto buonismo è imbarazzante. Sei incommentabile", ha tuonato Clarissa in una Instagram Stories che molti siti di Gossip hanno condiviso a ridosso di una nuova puntata in diretta del programma condotto da Alfonso Signorini.

L'ex vippona, dunque, sta dalla parte di Lulù e invita i suoi sostenitori ad aprire gli occhi su Manila, che starebbe fingendo di essere amica di tutti pur di andare avanti nel gioco il più a lungo possibile.