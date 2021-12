I colpi di scena nella fiction daily Il Paradiso delle Signore sono sempre numerosi.

Nella puntata che andrà in onda il 17 dicembre 2021 dalle ore 15:55 circa, Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non sarà sincera con il fidanzato Salvatore Amato (Emanuel Caserio) in quanto non gli dirà tutta la verità sul conto di sua figlia Irene. Nello specifico Anna non se la sentirà di confessare al barista siciliano chi è il padre biologico della sua bambina.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, trama del 17 dicembre: Gemma si ricorda di un momento vissuto con il suo defunto padre, Flora pronta a partire

Il 70° episodio stagionale dello sceneggiato che i telespettatori avranno modo di seguire su Rai 1 venerdì 17 dicembre, riserverà come al solito tanti avvenimenti inaspettati.

Dagli spoiler si evince che Gemma (Gaia Bavaro) troverà una sorpresa all’interno del suo armadio: la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) in particolare per merito del pensiero che riceverà si ricorderà di un momento del suo passato gioioso, cioè di quando allestiva il presepe con il suo defunto padre, venuto a mancare quando lei era piccola.

Nel frattempo Flora (Lucrezia Massari) sarà in procinto di andare negli Stati Uniti per trascorrere le festività del Natale: prima di affrontare il viaggio la stilista del grande magazzino di Milano saluterà tutte le "veneri", donando a ciascuna di loro un regalo.

Armando scopre che Nino è in crisi, Anna prende una dolorosa decisione

Intanto Armando (Pietro Genuardi) sarà sempre più preoccupato e si sfogherà con Don Saverio (Andrea Lolli), mettendolo al corrente di ciò che è riuscito a scoprire sul conto di Nino (Luca Grispini), dopo aver notato l’insolito comportamento del ragazzo: in particolare il capo magazziniere del Paradiso apprenderà che il giovane seminarista è in crisi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Irene (Francesca Del Fa) quando saprà del momento di difficoltà che sta attraversando Nino, non perderà tempo per invitare Dora (Mariavittoria Cozzella) a farsi avanti e quindi ad approfittarne per dichiarare i suoi sentimenti.

Anna, invece, dopo aver preso le distanze da Salvatore per non aver gradito i suoi atteggiamenti, non avrà il coraggio di dirgli tutta la verità su sua figlia: il grosso timore di Imbriani sarà quello di vedere il barista siciliano reagire male alla sua dichiarazione.

La giovane donna, dopo aver rinunciato a parlare a cuore aperto con il suo fidanzato, arriverà a prendere una decisione inaspettata che le causerà parecchio dolore, ma che sarà chiarita solo nella settimana successiva.