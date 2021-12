Dopo il successo della prima stagione, la soap opera turca Love is in the air sta continuando con la seconda, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa.

Nella puntata che i telespettatori vedranno il 13 dicembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) nonostante Melek Yücel (Elçin Afacan) e Ayfer (Evrim Doğan) continuino a fare il possibile per tenere Serkan Bolat (Kerem Bürsin) distante da lei per averle procurato tanta sofferenza in passato, la ragazza arriverà a una decisione.

La fanciulla non vorrà perdere altro tempo, visto che - dopo aver ripercorso gli ultimi anni vissuti con il ricco imprenditore - penserà di rivelargli con una lettera che Kiraz (Maya Başol), la bambina che ha conosciuto a Sile è sua figlia.

Spoiler Love is in the air, episodio 13 dicembre: Eda ripensa ai momenti vissuti con Serkan prima della loro rottura

Le anticipazioni sulla Serie TV relative all’episodio in programmazione su Canale 5 lunedì 13 dicembre, raccontano che Eda su richiesta dell’impiegato Burak (Sinan Helvacı) racconterà ciò che ha vissuto con Serkan prima della loro rottura, compreso il momento difficile a causa della malattia che per fortuna l’architetto è riuscito a sconfiggere.

La giovane Yildiz ovviamente si soffermerà a parlare anche di quando Bolat, a seguito della sua guarigione, le aveva detto di non volersi costruire una famiglia, manifestando quindi la netta voglia di non avere figli: fu soprattutto a causa di questo drastico rifiuto di Serkan, che l’architetta paesaggista decise di non averlo più al suo fianco prima di laurearsi.

Eda vuole dire la verità a Serkan su Kiraz, Aydan scrive una lettera al figlio

Nel contempo Eda, oltre a ripensare in che modo sono arrivati ad allontanarsi lei e Serkan, sarà sincera con la sua fidata amica Melek e con la zia Ayfer visto che farà sapere a entrambe la propria intenzione di mettere al corrente Serkan della verità sulla piccola Kiraz tramite una lettera.

Nello specifico Eda crederà che sia arrivato il momento di far sapere a Bolat ciò che è successo nella sua vita durante la sua assenza e in particolare che Kiraz non è figlia di Melek ma in realtà è frutto della loro passata storia d’amore.

Intanto anche Aydan (Neslihan Yeldan) in maniera del tutto casuale non vorrà più nascosta una novità al figlio, cioè la sua relazione sentimentale con la sua vecchia fiamma Kemal (Sinan Taymin Albayrak).

La signora Bolat dopo non essere riuscita a essere sincera con il proprio figlio a voce per mancanza di coraggio, si appresterà a scrivergli una missiva che sceglierà di lasciare nella sua automobile.