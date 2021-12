La soap opera di origini turche Love is in the air prosegue la propria consueta messa in onda su Canale 5, con la sua seconda e ultima stagione.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa il 22 dicembre 2021, i telespettatori italiani assisteranno finalmente al tanto atteso riavvicinamento tra i due protagonisti Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel), i quali continueranno a essere entrambi alle prese con la ristrutturazione dell’albergo gestito dalla signora Deniz (Ayşe Akın).

La fanciulla però - dopo aver baciato il ricco architetto - frenerà il loro rapporto, dicendogli chiaramente di non voler dare alcuna possibilità alla loro storia d’amore.

Anticipazioni Love is in the air, 22 dicembre: Serkan e Eda si scambiano un bacio appassionato

Le anticipazioni sull’episodio della serie televisiva campione di ascolti il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi e in progammazione mercoledì 22 dicembre sulla rete ammiraglia Mediaset, a prendere il sopravvento sarà l’amore. In particolare nella parte iniziale Serkan sembrerà riuscire nel suo intento, quello di riconquistare colei che non ha smesso di amare, nell’istante in cui lui e Eda si scambieranno un bacio passionale durante una delle tante giornate trascorse insieme per via della loro collaborazione lavorativa e dopo aver avuto l’ennesimo litigio.

Eda, dopo aver fatto il possiibile per respingere il corteggiamento del facoltoso architetto, metterà in chiaro la situazione con lui e gli dirà di non avere alcuna intenzione di tornare assieme a lui, ricordandogli ciò che le aveva detto prima della fine della loro relazione sentimentale, cinque anni prima.

Serkan deciso a dimostrare a Eda di essere cambiato servendosi della complicità dell’amico Engin

Nello specifico l’architetta paesaggista si ricorderà che Serkan, dopo essere riuscito a sconfiggere il suo grave tumore al cervello, aveva deciso di lasciarla rifiutandosi di costruirsi una famiglia, principalmente per concentrarsi sul lavoro arrivando addirittura a considerarlo il suo primo amore.

Successivamente Bolat, assalito dai sensi di colpa, ce la metterà tutta per dimostrare a Eda di aver fatto dei cambiamenti durante la loro lontananza e di potersi fidare di lui, prendendosi un giorno libero. Ad aiutare Serkan a fare colpo sulla fanciulla ci penserà il suo fedele amico Engin (Anıl İlter), il quale su sua richiesta avrà il compito di occuparsi di ogni suo impegno lavorativo.