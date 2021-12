Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Maurizio Aiello (Alberto Palladini), Marzio Honorato (Renato Poggi), Luca Turco (Nikolin Reka Poggi), Peppe Zarbo (Franco Boschi), Vincenzo Messina (Nunzio Cammarota Boschi), Germano Bellavia (Guido del Bue) e Marina Giulia Cavalli (Ornella Prati Bruni). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 dicembre 2021 su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fine della storia d'amore fra Patrizio e Clara, sulla partenza di Rossella per Bolzano, sulla solitudine di Silvia, sulla preoccupazione di Viola e Diego, sulla volontà di Alberto di riconquistare Clara e sui festeggiamenti del Natale.

Una donna, inoltre, finirà per interferire nel rapporto tra Rossella e Riccardo.

Susanna si presenta all'esame

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Patrizio rimarrà sconvolto dalla fine della sua relazione con Clara, tanto da convincersi che sia stato Alberto l'unico responsabile. Ben presto, però, il giovane scoprirà che le cose non stanno così. Rossella inizierà i preparativi per il suo viaggio a Bolzano con Riccardo, mentre Michele si preparerà per trasferirsi a Milano per lavoro. A causa dell'imminente partenza dei suoi familiari, Silvia si renderà conto che, molto probabilmente, si troverà costretta a trascorrere le feste di Natale da sola. Arriverà il tanto atteso giorno dell'esame di magistratura di Susanna che, grazie all'aiuto di Niko, sarà finalmente pronta a realizzare i suoi sogni professionali.

Otello riceve una sorpresa

Giunta a Bolzano, Rossella si concentrerà esclusivamente sul suo rapporto con Riccardo, dimenticando almeno in parte i problemi della sua famiglia. L'arrivo della giovane e del Crovi a Bolzano, però, desterà l'interesse di una donna misteriosa che finirà per sgualcire l'idillio della coppia. A Napoli, Michele si appresterà a partire per Milano, mentre una vecchia conoscenza di palazzo Palladini farà ritorno in città.

Venuto a sapere della fine della storia d'amore fra Patrizio e Clara, Alberto cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi alla madre di suo figlio. Per evitare che Otello sia troppo opprimente con Silvia, Guido e Renato cercheranno di distrarlo, facendogli una bellissima sorpresa. Viola e Diego cercheranno di parlare con Patrizio per fargli capire quanto siano preoccupati per Raffaele.

Lara fa una proposta a Roberto

Ferri sfogherà tutto il suo nervosismo su Nunzio, mentre Clara prenderà un'importante decisione che lascerà Patrizio senza parole. Lara tenterà di conquistare l'attenzione di Roberto facendogli una proposta molto accattivante per le feste di Natale. Non essendo dell'umore giusto per stare in compagnia, Patrizio deciderà di non partecipare al cenone di Natale ma di restare da solo al caffè Vulcano. Lì, un miracolo fatto da Babbo Natale lo spingerà a riflettere sulla decisione presa. Silvia ed Otello si appresteranno a partire alla volta di Indica, mentre Speranza sta per tornare a Napoli per trascorrere le feste con la sua famiglia. Vittorio proseguirà nel suo piano di farla disinnamorare di lui, destando molte perplessità in Guido e Mariella.