La serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi) girata nei quartieri di Istanbul, nel distretto di Beykoz e di Maslak, e che vede protagonisti i due attori Hande Erçel e Kerem Bürsin, continua a riscuotere successo in Italia. Nell’episodio che i telespettatori italiani vedranno il 17 dicembre 2021, Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) e Melek Yücel (Elçin Afacan) spingeranno Eda a pensarci bene prima di far sapere a Serkan Bolat che la bambina Kiraz (Maya Başol) è nata dalla loro passata relazione.

La signora Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) invece entrerà in agitazione.

Quest’ultima non riuscirà a comprendere come mai suo figlio Serkan non abbia ancora appreso della sua storia d’amore con Kemal Özcan (Sinan Taymin Albayrak), nonostante gli ha lasciato una lettera nella sua auto appositamente per metterlo al corrente della novità.

Anticipazioni Love is in the air, del 17 dicembre: Eda riflette sulla possibilità di dire la verità a Serkan su Kiraz

Le anticipazioni della centocinquantasettesima puntata dello sceneggiato, in programmazione su Canale 5 venerdì 17 dicembre dalle ore 16:55 circa, svelano che Ayfer e Melek si renderanno conto di aver messo le mani nella missiva sbagliata. Quest'ultima, seppur indirizzata a Serkan, non aveva Eda come mittente.

La giovane Yildiz, dopo aver ascoltato i consigli della zia e della sua migliore amica, inizierà a fare delle riflessioni sulla sua attuale situazione con Serkan.

In particolare l’architetta paesaggista sarà sempre più convinta che la soluzione giusta sia quella di essere sincera con il ricco imprenditore, e quindi quella di dirgli la verità sull’esistenza di loro figlia Kiraz.

Aydan turbata a causa del figlio Serkan, Seyfi mette le mani nella lettera scritta dalla signora Bolat

Nel contempo non passerà di certo inosservato l’evidente turbamento di Aydan, che sarà in crisi quando inizierà a chiedersi per quale motivo suo figlio Serkan non abbia ancora letto ciò che lei ha scritto nell’epistola lasciata nella sua automobile.

Ad avere la lettera in questione, in cui la signora Bolat oltre a confessare di avere una relazione sentimentale con Kemal ha annunciato la decisione di entrambi di andare a convivere insieme, sarà il suo assistente Seyfi (Alican Aytekin) ovviamente a sua insaputa. Cosa farà Aydan? Troverà finalmente il coraggio di parlare a voce con il suo consanguineo?