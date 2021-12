Canale 5 continua la messa in onda dell'amata soap opera Una vita. Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 20 a domenica 26 dicembre 2021, Genoveva Salmeron punterà il dito contro Ramon Palacios, non appena suo marito Felipe Alvarez Hermoso farà un commento sul decesso di Ursula Dicenta pur avendo perso la memoria.

Marcos Bacigalupe invece metterà subito le cose in chiaro con il suo nemico Aurelio Quesada, visto che gli proibirà di avvicinarsi a sua figlia Anabel per qualsiasi motivo.

Spoiler Una vita, episodi sino al 26/12: Genoveva affronta Ramon, Felipe si arrabbia con la moglie

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nelle puntate che i fan italiani vedranno dal 20 al 26 dicembre, dicono che non ci sarà ancora il ritorno di Marcelina ad Acacias 38. Alvarez Hermoso invece metterà alle strette la moglie Genoveva, che si vedrà costretta a dirgli di aver ricevuto dei biglietti minatori: durante il litigio l’avvocato farà capire di ricordarsi perfettamente che Ursula è morta. Genoveva non perderà tempo per affrontare Ramon, con la convinzione che stia agendo alle sue spalle. Subito dopo Salmeron farà i conti con l’ira del marito Felipe, che le assicurerà di non avere alcun ricordo dei suoi ultimi anni di vita: nonostante ciò, la darklady sarà sempre più convinta che l’avvocato stia fingendo la sua amnesia.

Genoveva non si arrenderà, dato che per avere la situazione chiara architetterà uno dei suoi piani. Inoltre la perfida donna dopo aver chiesto scusa a Ramon lo inviterà a far visita a suo marito: si tratterà di una mossa studiata dalla donna, dato che ascolterà la conversazione tra i due amici senza farsi vedere. Nel contempo all’insaputa di Salmeron nel quartiere iberico si aggirerà Santiago, sempre più deciso a fargliela pagare per la morte di Marcia.

I Palacios preoccupati per Lolita, Anabel si rifiuta di rispondere alle domande di Miguel

Intanto mentre Roberto e Sabina trameranno qualcosa di illegale, i Palacios si preoccuperanno per i continui malesseri di Lolita: quest’ultima purtroppo non vorrà farsi visitare da alcun medico. Nel frattempo Antonito dopo aver ricevuto una missiva si sfogherà con Miguel, dicendogli che gli è stato affidato un’importante incarico che potrebbe non essere adatto a lui.

Marcos racconterà a Felicia che tipo di legame c’è stato tra la sua famiglia e i Quesada. Intanto Anabel si rifiuterà di rispondere alle domande che Miguel le farà su Aurelio. Successivamente quest’ultimo verrà ricattato da Bacigalupe, visto che oltre a dirgli che presto risponderà alla lettera di suo padre Salustiano, gli ordinerà di prendere le distanze da sua figlia. Intanto a proposito di Anabel, dirà a Miguel che Natalia è invidiosa di lei.