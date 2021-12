Le avventure della seconda stagione della Serie TV Love is in the air (Sen Çal Kapimi), continuano a far sognare tantissimi telespettatori italiani. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ancora una volta dimostrerà di non aver mai smesso di amare Eda Yildiz (Hande Erçel), in quanto tenterà un nuovo riavvicinamento.

L'imprenditore si ingelosirà dopo aver sentito la ragazza rivolgere delle parole affettuose a un misterioso interlocutore, che in realtà non sarà altro che loro figlia Kiraz (Maya Başol).

Anticipazioni Love is in the air, al 17 dicembre: Melek mette le mani nella lettera di Serkan

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 17 dicembre Eda, su richiesta di Burak (Sinan Helvacı), ricostruirà gli ultimi momenti vissuti con Serkan prima che i due si lasciassero, a partire dalla terribile malattia con cui l’imprenditore ha lottato, con la scelta dello stesso di non diventare padre, sino al loro allontanamento. Intanto la giovane Yildiz metterà al corrente Melek (Elçin Afacan) e Ayfer (Evrim Doğan) della sua intenzione di svelare a Serkan la verità sulla paternità di Kiraz: la fanciulla vorrà vuotare il sacco tramite una lettera.

Anche Aydan (Neslihan Yeldan), non essendo riuscita a essere sincera con il figlio in merito alla storia con Kemal (Sinan Taymin Albayrak), gli scriverà una missiva che lascerà nella sua auto.

A trovare la lettera però, purtroppo, sarà Melek, che convinta che sia quella scritta da Eda si recherà subito da Ayfer. Le due donne, dopo essersi confrontate, vorranno parlare con Serkan.

Serkan litiga con Eda a causa della sua gelosia, Aydan agitata

Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) faranno pace dopo aver avuto un diverbio, mentre Serkan chiederà a Eda di presentarsi nel suo ufficio per parlare di lavoro.

A questo punto Bolat, dopo aver organizzato una cena a lume di candela con la sua amata, fraintenderà una conversazione telefonica tra la dona e Kiraz. L’imprenditore quando accompagnerà Eda in hotel non le nasconderà la sua gelosia, che sarà la causa di un loro litigio.

Mentre Eda prenderà in considerazione l’idea di svelare a Serkan che Kiraz è il frutto del loro amore passato, Aydan non nasconderà la sua evidente agitazione, dato che si domanderà come mai suo figlio non abbia avuto alcuna reazione nell’apprendere che lei e Kemal si amano. In realtà la lettera scritta dalla signora Bolat finirà nelle mani del suo assistente Seyfi (Alican Aytekin).